spot_img
5 мая, 2026
ДомойТехнологииПланшетыAnTuTu Apple-ın 2026-cı ilin aprel ayı üzrə ən güclü cihazlarını açıqladı

AnTuTu Apple-ın 2026-cı ilin aprel ayı üzrə ən güclü cihazlarını açıqladı

AnTuTu bloqunda Apple cihazlarının performans reytinqi yenilənib. Aprel ayının nəticələrinə görə siyahıda yenə də heç bir iPhone yer almayıb, amma reytinq kifayət qədər maraqlı alınıb — məsələn, yeni iPad Air 2026 ilk üçlüyə daxil olaraq eyni prosessorlu Pro modelini geridə qoyub.

May ayının əvvəlinə olan məlumata görə, ən güclü Apple cihazı iPad Pro 11-inch (M5) olub — o, 3 689 150 xal toplayıb. İkinci yeri iPad Pro 13-inch (M5) (3 647 960 xal), üçüncü yeri isə 11 düymlük iPad Air (M4, 11-inch) tutub.

Dördüncü pillədə iPad Pro 2024 (M4, 11-inch) (3 068 517), beşinci yerdə onun 13 düymlük versiyası (3 046 461) qərarlaşıb. Altıncı yerdə iPad Air 2026 (M4, 13-inch) (3 012 084), yeddinci yerdə isə əvvəlki nəsil iPad Air (M3) (2 697 889) yer alıb.

Siyahının səkkizinci pilləsində iPad Air M3 (11-inch) (2 676 515) qərarlaşıb. Reytinqi isə iPad Pro 6 (M2, 12.9-inch) (2 471 668) və iPad Air M2 (13-inch) (2 407 093) tamamlayır.

Beləliklə, Apple ekosistemində performans liderliyi bu dəfə də iPad modellərinin əlində qalıb.

Предыдущая статья
AnTuTu aprel ayının ən güclü Android smartfonlarını açıqladı
Следующая статья
Oracle уволил 30 000 сотрудников, чтобы заменить их нейросетями
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,779ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»