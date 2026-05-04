AnTuTu Apple-ın 2026-cı ilin aprel ayı üzrə ən güclü cihazlarını açıqladı

AnTuTu bloqunda Apple cihazlarının performans reytinqi yenilənib. Aprel ayının nəticələrinə görə siyahıda yenə də heç bir iPhone yer almayıb, amma reytinq kifayət qədər maraqlı alınıb — məsələn, yeni iPad Air 2026 ilk üçlüyə daxil olaraq eyni prosessorlu Pro modelini geridə qoyub.
May ayının əvvəlinə olan məlumata görə, ən güclü Apple cihazı iPad Pro 11-inch (M5) olub — o, 3 689 150 xal toplayıb. İkinci yeri iPad Pro 13-inch (M5) (3 647 960 xal), üçüncü yeri isə 11 düymlük iPad Air (M4, 11-inch) tutub.
Dördüncü pillədə iPad Pro 2024 (M4, 11-inch) (3 068 517), beşinci yerdə onun 13 düymlük versiyası (3 046 461) qərarlaşıb. Altıncı yerdə iPad Air 2026 (M4, 13-inch) (3 012 084), yeddinci yerdə isə əvvəlki nəsil iPad Air (M3) (2 697 889) yer alıb.
Siyahının səkkizinci pilləsində iPad Air M3 (11-inch) (2 676 515) qərarlaşıb. Reytinqi isə iPad Pro 6 (M2, 12.9-inch) (2 471 668) və iPad Air M2 (13-inch) (2 407 093) tamamlayır.
Beləliklə, Apple ekosistemində performans liderliyi bu dəfə də iPad modellərinin əlində qalıb.