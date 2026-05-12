Android noutbuklara köçür: Google yeni Googlebooks seriyasını təqdim etdi

Google rəsmi olaraq Android əməliyyat sistemi əsasında çalışan yeni nəsil noutbuklarını — Googlebooks seriyasını elan edib. Şirkətin sözlərinə görə, bu cihazlar “Gemini dövrü” üçün hazırlanıb və artıq tanış olan Chromebook modellərini əvəz edəcək.
Googlebooks-un əsas fərqi sistemə dərindən inteqrasiya olunmuş Gemini süni intellektidir. Yeni noutbuklarda Magic Pointer adlı maraqlı funksiya da olacaq. Siçanı yüngülcə silkələdikdə aktivləşən bu “ağıllı” kursor istifadəçinin göstərdiyi məzmunu analiz edə bilir. Məsələn, e-poçtda qeyd olunan tarixi seçərək dərhal təqvimdə görüş yaratmaq və ya otağın şəkli ilə divan fotosunu birləşdirərək mebelin interyerdə necə görünəcəyini görmək mümkün olacaq.
Digər diqqətçəkən yenilik isə Create My Widget funksiyasıdır. Bu alət mətn sorğusu vasitəsilə fərdi vidcetlər yaratmağa imkan verəcək. Gemini Gmail, Calendar və digər Google xidmətlərindən məlumat toplayaraq istifadəçi üçün xüsusi panel hazırlayacaq. Məsələn, upcoming səyahət üçün aviabiletlər, otel rezervasiyası, restoran siyahısı və geri sayım taymeri bir ekranda göstərilə bilər.
Googlebooks Android smartfonları ilə də daha sıx inteqrasiya olunacaq. Cast My Apps funksiyası sayəsində telefondakı tətbiqləri bir neçə kliklə noutbuk ekranında açmaq mümkün olacaq. Quick Access isə smartfondakı faylları heç bir əlavə ötürmə olmadan birbaşa noutbukun fayl menecerində göstərməyə imkan verəcək.
İnterfeys baxımından Googlebooks Android və ChromeOS-un qarışığını xatırladır. Yuxarı hissədə saat, status indikatorları və Gemini düyməsi, aşağıda isə tətbiq paneli yerləşəcək. Fayl meneceri ChromeOS-a çox bənzəsə də, sistemin əsasında məhz Android dayanır.
Googlebooks seriyasının ilk modelləri bu payız satışa çıxacaq. Layihəyə Acer, ASUS, Dell, HP və Lenovo kimi tanınmış istehsalçılar qoşulub. Google bu dəfə xrombukların ənənəvi büdcə seqmentindən uzaqlaşaraq daha premium istifadəçi auditoriyasını hədəfləyir.