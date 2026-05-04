4SİM-in dəstəyi ilə ADA Universiteti DİF-in “Strategic Intelligence” platformasına qoşulub

İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin (4SİM) Dünya İqtisadi Forumu (DİF) ilə əməkdaşlığı çərçivəsində ADA Universiteti Forumun “Strategic Intelligence” (“Strateji İntellekt”) platformasına məzmun təminatçısı kimi qoşulub.
ADA Universitetinin bu platformada təmsil olunması ölkənin akademik və analitik potensialının qlobal bilik ekosisteminə inteqrasiyası və elmi nailiyyətlərin auditoriyasının genişləndirilməsi baxımından mühüm addım hesab olunur.
Qeyd edək ki, “Strategic Intelligence” platformasının 1 milyondan çox qeydiyyatdan keçmiş istifadəçisi var. Platformada Harvard, Yel, Oksford universitetləri və KAİST institutu da daxil olmaqla 400-dən artıq akademik tərəfdaş məzmun təqdim edir.
“Strategic Intelligence” yüzlərlə qlobal problemin və onların qarşılıqlı əlaqələrinin xəritəsini təqdim edən süni intellekt əsaslı təhlil platformasıdır. Bu platforma istifadəçilərə müxtəlif mövzular üzrə əsas məsələləri daha geniş perspektivdə analiz etməyə və qlobal tendensiyaları anlamağa imkan yaradır. Məlumatlar “transformasiya xəritəsi” adlanan interaktiv və dinamik vizuallaşdırma formatında təqdim olunur. Bu xəritələr 300-dən çox mövzunu əhatə edir və iqtisadiyyat, sənaye, iqlim, enerji və digər sahələr üzrə qlobal çağırışlar arasındakı əlaqələri araşdırmağa imkan verir.
ADA Universiteti ölkəmizdən platformaya qoşulan 4-cü məzmun təminatçısıdır. 2025-ci ildə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi və Bakı Mühəndislik Universiteti məzmun təminatçısı kimi platformaya qoşulublar.