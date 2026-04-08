Вайб-кодинг создает проблемы в App Store

В первом квартале 2026 года количество заявок на публикацию в App Store резко выросло на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца модераторы получили 235 800 новых программ. Высокий приток контента связывают с популяризацией концепции vibe coding, которая позволяет создавать софт с помощью текстовых запросов к ИИ-агентам. Подобные инструменты уже активно используются для создания сайтов, игр и мобильных сервисов без глубоких знаний программирования.

Основной причиной роста программ стала сама Apple – компания добавила поддержку ИИ-ассистентов в среду разработки Xcode версии 26.3. Процесс написания кода теперь напоминает скорее разговор с умным ассистентом, чем классическое программирование. Но к сожалению, массовость приложений предсказуемо ударила по качеству: профессиональное сообщество уже жалуется, что найти среди этого потока «вайбовых» изделий что-то действительно полезное становится все труднее.

Программа может менять свою функциональность на лету, что противоречит требованиям Apple. В них прямо говорится, что приложения не должны запускать код, который радикально меняет их поведение. Согласно официальным данным, около 90% заявок проходят проверку в течение 48 часов, а среднее время ожидания составляет 1,5 дня. Такую оперативность Apple удалось достичь через внедрение фирменных ИИ-систем для автоматизации аудита. То есть ИИ теперь не только пишет код, но и сам себя проверяет. Но руководство App Store Review подчеркивает, что человеческий контроль все же остается решающим фактором в вопросах безопасности.