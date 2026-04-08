Adobe запустила бесплатную образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces

В последнее время Adobe Acrobat в основном ориентирован на профессионалов благодаря своим новым функциям на основе искусственного интеллекта. Теперь компания Adobe представила Acrobat Student Spaces, инструмент на базе ИИ, ориентированный на студентов. Он позволит создавать презентации, генерирует учебные пособия, подкасты и другие визуальные и звуковые материалы учебного назначения.

С запуском Acrobat Student Spaces компания пытается конкурировать с другими инструментами искусственного интеллекта, такими как Google NotebookLM, Goodnotes и Turbo AI, которые позволяют студентам загружать документы для создания различных типов учебных материалов. Чтобы сделать инструмент максимально доступным, Adobe разместила его на отдельном ресурсе, где начать работу можно даже без предварительной регистрации в системе.

Функционал новой платформы позволяет загружать широкий спектр форматов, включая PDF-файлы, текстовые документы, презентации PowerPoint, таблицы Excel, ссылки на сайты, рукописные заметки и файлы с транскрипциями. На основе этих входных данных система способна генерировать не только обычные текстовые ответы, но и интерактивные карточки для запоминания, интеллект-карты, квизы и полноценные презентации, редактирование которых происходит через интеграцию с Adobe Express. Кроме того, пользователи могут создавать подробные учебные пособия и планы для структурирования курса обучения.

В Acrobat Student Spaces имеется встроенный AI-ассистент, доступный круглосуточно и без выходных. Он помогает разбирать сложные темы и дает понятные пояснения с интерактивными ссылками, которые встраиваются непосредственно в документы, подтверждая достоверность информации. Свои заметки студенты могут преобразовывать в краткие аудиосводки или, напротив, в подробные подкасты, чтобы повторять материал по дороге на занятия или во время тренировки в спортзале. Поддерживаются функции совместной работы: групповые проекты, обмен заметками, возможность задавать вопросы и быстро создавать презентации. Платформа поддерживает различные стили обучения, в том числе самостоятельное обучение и работу с другими студентами. Для индивидуальных занятий предусмотрен специальный режим фокусировки, при активации которого отключаются отвлекающие факторы.

Отмечается, что разработка Acrobat Student Spaces сопровождалась тщательным тестированием с участием около 500 студентов и активным сотрудничеством с университетскими группами из Гарварда, Беркли, Брауна, университетов Маршалла и Сан-Хосе, а также Университета Миннесоты.