«Nar» присоединился к инклюзивной инициативе в рамках Азербайджанской градостроительной кампании

Выгодный мобильный оператор «Nar» выступает принимающей стороной программы стажировки, предназначенной для лиц с инвалидностью, в рамках проекта «Возможности для всех», организованного Центром инклюзивного развития и творчества DOST, действующего при Министерстве труда и социальной защиты населения. Основной целью программы является поддержка интеграции участников в реальную корпоративную рабочую среду, развитие их профессиональных навыков и продвижение инклюзивной трудовой среды. Проект реализуется в рамках Азербайджанской градостроительной кампании, совместной инициативы Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Программы ООН по населенным пунктам в целях подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по городам (WUF13).

Отметим, что в программе, которая продлится в течение апреля, участники проходят стажировку в различных департаментах Nar. В общей сложности группа участников, состоящая из 30 человек, знакомится с реальной рабочей средой, участвует в повседневных рабочих процессах и развивает свои практические знания.

Напомним, что в рамках своей стратегии социальной ответственности «Nar» придает особое значение продвижению инклюзивности. Компания считает приоритетом формирование рабочей среды, обеспечивающей доступные и равные возможности для людей с различными навыками и жизненным опытом. Посредством подобных инициатив мобильный оператор продолжает вносить вклад как в развитие инклюзивной корпоративной культуры, так и в устранение существующих в обществе стереотипов. Более подробную информацию о других социальных проектах «Nar» можно получить на сайте nar.az.