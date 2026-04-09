В Epic Games Store раздают казуальный файтинг Prop Sumo

Epic Games Store дарит своим пользователям новую игру Prop Sumo, акция действует до 16 апреля 20:00 по бакинскому времени. Также продолжается раздача визуальной новеллы TOMAK: Save the Earth Regeneration.

Prop Sumo — казуальный файтинг от издателя Barrel Roll Games вышел сегодня, 9 апреля, игра сразу же стала частью бесплатной раздачи. Игроки должны управлять обычными предметами (реквизитом/пропами) в битвах. Цель игры — сражаться с другими «пропами», используя атаки ближнего боя и усиления, чтобы доминировать в таблице лидеров. В игре есть более 40 играбельных сущностей, а также девять карт для сражений до восьми человек.

Через неделю в Epic Games Store будут раздавать стелс-стратегию The Stone of Madness.