1 мая, 2026
ULTRA Technologies и Intellica Consulting объявили о стратегическом партнёрстве в области управления данными, аналитики и интеллектуальных технологий

ULTRA Technologies и Intellica Consulting объявили о стратегическом партнёрстве в области управления данными, аналитики и интеллектуальных технологий

ULTRA Technologies

Одна из ведущих IT компаний Азербайджана ULTRA Technologies и украинская консалтинговая компания Intellica Consulting объявили о подписании Меморандума о стратегическом партнёрстве, направленного на развитие сотрудничества в сфере data-driven решений и интеллектуальных технологий.

ULTRA Technologies обладает многолетним опытом реализации комплексных IТ-проектов в государственном и корпоративном секторах Азербайджана. Компания внедряет инфраструктурные решения, системы информационной безопасности и цифровые платформы, играя важную роль в развитии цифровой экосистемы страны.

Intellica Consulting — украинская консалтинговая компания, специализирующаяся на построении экосистем управления данными для организаций со сложным IТ-ландшафтом. Компания проектирует и внедряет архитектуры управленческих данных, обеспечивающие прозрачность, управляемость и обоснованность управленческих решений на основе аналитики и интеллектуальных моделей.

В рамках партнёрства стороны объединяют компетенции для реализации проектов на рынке Азербайджана, направленных на повышение эффективности и бизнеса за счёт использования аналитических решений и интеллектуальных инструментов.

Ключевые направления сотрудничества:

  • создание систем управления данными и работа с большими массивами информации;
  • внедрение аналитических платформ и инструментов бизнес-аналитики;
  • разработка и использование интеллектуальных моделей для прогнозирования и поддержки управленческих решений.

Комментируя подписание соглашения, CEO компании ULTRA Technologies Заур Маммедзаде отметил: «Для нас это партнёрство — важный шаг в развитии компетенций в области аналитики данных и искусственного интеллекта. Объединяя международный опыт и локальную экспертизу, мы сможем предложить рынку Азербайджана современные решения, способствующие повышению эффективности управления и принятию обоснованных решений».

В свою очередь CEO Intellica Consulting, Сергей Мазуренко, подчеркнул: «Мы видим значительный потенциал рынка Азербайджана в сфере цифровой трансформации и ценим сотрудничество с сильным локальным партнёром. Наш фокус — внедрение систем управления данными, аналитики и интеллектуальных моделей, позволяющих организациям эффективно использовать данные и повышать качество управленческих решений».

Ожидается, что сотрудничество окажет системное влияние на развитие IТ-рынка Азербайджана, в частности будет способствовать:

  • внедрению современных аналитических и интеллектуальных технологий;
  • развитию практик управления на основе данных;
  • повышению эффективности государственных и корпоративных процессов;
  • формированию локальной экспертизы в сфере интеллектуальных решений.

Партнёрство создаёт предпосылки для реализации масштабных проектов в ключевых отраслях экономики, включая государственный сектор, финансы, телекоммуникации, ритейл, энергетику и логистику.

