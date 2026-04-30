«AzInTelecom» заблокировала около 68 тысяч IMEI-кодов

1 мая, 2026
ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, продолжает свои усилия по предотвращению регистрации мобильных устройств, ввезенных в Азербайджан, с дублированными IMEI кодами.

На сегодняшний день 67 705 IMEI кодов были идентифицированы как «клон» и заблокированы. Эти IMEI коды были связаны с 1 612 873 мобильными номерами и зафиксированы в сети за последние три месяца. Система регистрации мобильных устройств «AzInTelecom» отклонила 1 540 604 попыток подключения к сети с этими IMEI кодами.

Компания «AzInTelecom» регулярно проводит мониторинг IMEI кодов. Дублированные коды получают статус «клон», и их использование ограничивается.

Необходимо отметить, что согласно «Правилам регистрации мобильных устройств», утвержденным Кабинетом Министров, мобильные устройства, ввезенные в Азербайджан из-за рубежа, должны быть зарегистрированы с их IMEI кодами в течение 30 дней для использования в телекоммуникационной сети страны. Проверить подлинность IMEI кодов мобильных устройств можно на портале mygov.

“AzInTelecom” tərəfindən 68 minə yaxın IMEI kod bloklanıb
