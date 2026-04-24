Siri yenilənir — əsasında Gemini texnologiyası olacaq

Google tərəfindən keçirilən Google Cloud Next 2026 tədbirində mühüm açıqlama verilib: Gemini texnologiyası gələcəkdə Siri səs köməkçisinin əsasını təşkil edəcək.
Bu barədə Thomas Kurian şəxsən məlumat verib. Onun sözlərinə görə, bu əməkdaşlıq Siri-ni daha ağıllı edəcək və uzun illərdir istifadəçilər arasında dolaşan “zəif köməkçi” stereotiplərinə son qoyacaq.
Detallar hələ açıqlanmasa da, Kurian qeyd edib ki, tərəflər “Gemini texnologiyası əsasında Apple Foundation modellərinin yeni nəsli” üzərində işləyir. Bu modellər gələcəkdə Apple Intelligence funksiyalarının əsasını təşkil edəcək.
Bununla belə, əsas suallardan biri hələ açıq qalır: Apple istifadəçi məxfiliyinə ciddi önəm verir. Bəs Siri Gemini ilə işləyərkən məlumatlar Google infrastrukturuna ötürüləcəkmi? Bu məsələ hələ dəqiq deyil. Şayiələrə görə, Apple Google-dan Siri üçün xüsusi olaraq öz məlumat mərkəzlərində ayrıca serverlər qurmağı xahiş edə bilər.
Digər məlumata əsasən, Apple Gemini modelini hazır şəkildə istifadə etməyəcək — yalnız onu adaptasiya edəcək. Bu isə şirkətin özünəməxsus texnoloji yanaşmasını qorumaq istədiyini göstərir.
Xatırladaq ki, Apple Siri-nin böyük yenilənməsini əvvəlcə 2024-cü ilə planlaşdırmış, sonra 2025-ə keçirmişdi — lakin hər iki tarix baş tutmamışdı. İndi isə yeni hədəf 2026-cı ildir. Gözlənilir ki, yenilənmiş Siri ilk dəfə 8 iyunda təqdim olunacaq və tam miqyaslı istifadəyə iOS 27 ilə birlikdə veriləcək.