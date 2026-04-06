Samsung öz messencerindən imtina edir: istifadəçilər Google Messages-ə keçir

Samsung smartfonlarında mühüm dəyişiklik edir — şirkət artıq özünün Samsung Messages tətbiqini tədricən dayandıraraq əsas mesajlaşma xidməti kimi Google Messages-ə keçid edir.
Yeni qaydalara əsasən, Android 12 və daha yeni versiyalarla işləyən Samsung telefonlarında standart olaraq məhz Google Messages istifadə olunacaq. Şirkət bildirib ki, dəstək dayandırıldıqdan sonra Samsung Messages vasitəsilə mesaj göndərmək mümkün olmayacaq — yalnız təcili nömrələr istisna təşkil edir.
İyul ayından etibarən tətbiq Galaxy Store-dan tamamilə silinəcək. Hətta Samsung Galaxy S26 seriyasında bu tətbiq artıq mövcud deyil. Bundan əlavə, proqram Tizen əsaslı ağıllı saatlarda da fəaliyyətini dayandıracaq və istifadəçilər yazışma tarixçəsini tam görə bilməyəcəklər.
Əvəzində Google Messages istifadəçilərə daha geniş imkanlar təqdim edir. Buraya RCS texnologiyası daxildir — yüksək keyfiyyətli media göndərmək, qrup çatlarda iştirak etmək və qarşı tərəfin yazı yazdığını real vaxtda görmək kimi funksiyalar artıq əlçatan olacaq.
Bundan əlavə, Google ekosisteminə keçid istifadəçilərə Gemini ilə inteqrasiya imkanı verəcək və cihazlar (telefon, planşet, saat) arasında daha rahat keçid təmin edəcək.
Hazırda bu dəyişikliklər ABŞ-da tətbiq olunur, lakin yaxın zamanda bütün bazarlara yayılması gözlənilir.