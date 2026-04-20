R.I.S.K. Company выводит рынок интеллектуальных рабочих пространств Азербайджана на новый уровень

22 апреля ведущий системный интегратор Азербайджана R.I.S.K. Company проведет специализированное мероприятие «Advanced Solutions (Audio, Video and Automation) for Modern Workspaces», посвященное комплексным решениям для создания современных офисных и гибридных рабочих пространств. Следует отметить, что в подобном формате мероприятие будет впервые проведено в Баку.

Событие объединит специалистов в области продаж, IТ и технической экспертизы, а также компании, реализующие проекты по созданию новых офисов или модернизации существующей инфраструктуры. В фокусе — интеграция аудиовизуальных технологий, систем автоматизации и платформ для совместной работы в единую управляемую экосистему.

Сегодня рынок рабочих пространств переживает структурную трансформацию: переход к гибридной модели работы, рост требований к пользовательскому опыту и необходимость централизованного управления инфраструктурой формируют устойчивый спрос на интегрированные AV и автоматизированные решения. Сегменты unified communications, smart office и professional AV демонстрируют стабильный двузначный рост, а комплексный подход к проектированию рабочих пространств становится новым отраслевым стандартом.

VACS Team позиционирует мероприятие как практическую платформу для демонстрации end-to-end сценариев — от проектирования до эксплуатации. Участники получат прикладное понимание того, как обеспечить бесшовный пользовательский опыт в переговорных и конференц-залах, снизить операционные затраты за счет автоматизации и централизованного управления, а также повысить эффективность взаимодействия команд в гибридной среде. Кроме этого гости конференции познакомятся с новейшими решениями в области Smart Building, Smart Home, Lightening и т.д.

Программа мероприятия охватывает ключевые технологические направления и построена вокруг реальных кейсов и живых демонстраций.

Ключевые сессии мероприятия:

День откроется обзором интегрированных AV и automation-решений от команды VACS Team, действующей при R.I.S.K. Company, с демонстрацией сценариев централизованного управления и end-to-end интеграции систем.

Блок видеосотрудничества будет представлен решениями HP Poly и OneScreen при участии дистрибьютора Techpro DC, охватывающими весь спектр переговорных пространств — от небольших huddle rooms до крупных конференц-залов с акцентом на пользовательский опыт и унификацию среды.

Сегмент hospitality и digital signage раскроет компания Uniguest, представив платформы для гостиничного ТВ, цифровых вывесок и вовлечения пользователей в публичных пространствах.

Профессиональные аудиорешения для collaborative environments продемонстрирует Biamp, включая DSP-платформы и интеллектуальную обработку звука с живым тестированием микрофонных систем.

Инфраструктурный уровень AV будет представлен решениями SCT и AV HUB, сфокусированными на управлении сигналами, подключении и построении отказоустойчивых систем для критически важных сред.

Во второй половине дня внимание будет смещено на корпоративные сценарии:

решения для переговорных комнат и экосистемы Microsoft Teams Rooms от Yealink,

профессиональные дисплейные технологии от LG Electronics, включая решения для 24/7 эксплуатации,

системы интеллектуального освещения и автоматизации зданий от Lutron.

Отдельный акцент будет сделан на специализированных решениях для переговорных пространств — моторизованных и встраиваемых дисплеях Element One, а также комплексных AV-инсталляциях от Sound Creations, объединяющих аудио, видео и lighting в единую систему.

Программа мероприятия включает демонстрационные зоны, где участники смогут протестировать решения в реальных сценариях, а также networking-сессии, направленные на развитие партнерской экосистемы и обмен практическим опытом. Завершит мероприятие интерактивная Q&A-сессия и тематический квиз.

Презентации будут представлены на азербайджанском, русском и английском языках, что обеспечит максимальную вовлеченность профессиональной аудитории.