18 апреля, 2026
Представлены ноутбуки Redmi Book 2026 – экран 120 Hz и Intel Core Ultra 5

Компания Xiaomi представила ноутбуки Redmi Book 2026 модельного года. В линейку входят 14-дюймовая и 16-дюймовая версии, которые отличаются между собой только экранами и габаритами. Ноутбуки интегрированы в экосистему Xiaomi, предлагая управление разными устройствами, синхронизацию данных, работу с камерами и периферией, а также функции совместного использования между гаджетами.

Оба ноутбука построены на базе 14-ядерного процессора Intel Core Ultra 5 125H. Производитель заявляет до 60 Вт производительности, что редкость для таких тонких ноутбуков. За охлаждение отвечает система с двумя вентиляторами и тепловыми трубками. Предусмотрено от 16 до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X (7467 МТ/с) и SSD с интерфейсом PCIe 4.0 емкостью до 1 Tb. Есть возможность расширения через M.2, что также редкость для компактных моделей.

14-дюймовая версия получила глянцевый экран с разрешением 2880×1800 пикселей и яркостью 500 нит. Вес ноутбука составляет 1,49 кг. 16-дюймовый вариант имеет разрешение 2560×1600 пикселей и яркость 400 нит. Вес — 1,86 кг. В обоих случаях дисплеи поддерживают частоту обновления 120 Hz.

Аккумулятор емкостью 80 Вт ч в обеих версиях, в комплекте идет GaN-адаптер USB-C мощностью 100 Вт. Набор портов у ноутбуков довольно богатый: USB Type-C (Thunderbolt 4), полноценный USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen1 Type-A и аудиоразъем.

Цена на Redmi Book 14 2026 начинается от $879 за базовую версию 16/512 Gb, а на Redmi Book 16 2026 – от $909 за тот же объем памяти. Продажи в Китае уже начались.

