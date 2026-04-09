Представлен Insta360 Snap — внешний экран для съемки селфи на основную камеру смартфона

Компания Insta360 представила необычный аксессуар для современных смартфонов под названием Snap. Это дополнительный экран на магнитном креплении, который устанавливается на заднюю панель смартфона. С помощью этого экрана основную камеру можно использовать для съемки селфи-фотографий и видео.

Аксессуар будет предложен в двух вариантах: базовом и улучшенном, который отличает встроенная кольцевая подсветка вокруг дисплея — доступно пять уровней яркости и три настройки цветовой температуры. Диагональ дисплея Insta360 Snap составляет 3,5 дюйма, толщина — 6,8 мм. Устройство подключается к смартфону через порт USB-C. На рынке уже есть подобные гаджеты с беспроводным соединением, но компания заявляет, что по проводу видео передается с меньшей задержкой и более стабильно. Для передачи видеосигнала смартфон должен поддерживать трансляцию по интерфейсу DisplayPort Alt.

С помощью дисплея можно настроить кратность зума, сменить точку фокусировки или добавить рамку перед съемкой. Аксессуар совместим не только о стандартными приложениями камеры для iOS и Android, но и с основными клиентами соцсетей, а также с решениями сторонних разработчиков.

Собственного аккумулятора у Insta360 Snap нет — питание осуществляется напрямую от смартфона. Производитель предупреждает, что непрерывное использование аксессуара способно разрядить его батарею на 15–20%.

Цена базовой версии Insta360 Snap составляет $79,99, а улучшенной — $89,99.