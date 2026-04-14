JBL выпустил портативную влагозащищенную колонку Flip Essential 3 SE

Компания JBL представила новую портативную колонку серии Flip Essential. Модель Flip Essential 3 SE, несмотря на свои небольшие габариты, отличается качественным звучанием и хорошей автономностью. Кроме того, колонка имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, что позволяет использовать ее в уличных условиях.

JBL Flip Essential 3 SE оснащена двухполосной системой излучателей, которая включает высокочастотный динамик мощностью 10 Вт и низкочастотный динамик прямоугольной формы на 20 Вт. Для усиления басов в корпусе установлены два пассивных радиатора. Устройство работает в частотном диапазоне от 63 Hz до 20 kHz, обеспечивая сбалансированное звучание при воспроизведении различных музыкальных жанров. Поддерживаются кодеки SBC и AAC. Для связи с источником звука используется модуль Bluetooth 5.4. Технология Auracast позволяет объединять несколько совместимых колонок в единую сеть или создавать стереопару из двух идентичных моделей. Настройку звуковых параметров и управление режимами воспроизведения можно осуществлять через мобильное приложение JBL Portable.

Аккумулятор емкостью 4 800 мАч обеспечивает время автономной работы до 12 часов. Полная зарядка занимает около 3 часов при использовании зарядного устройства мощностью 15 Вт. Габариты колонки составляют 180 x 69,5 x 72 мм, вес — всего 550 граммов. Для удобства пользователей предусмотрен специальный съемный ремешок.

Цена JBL Flip Essential 3 SE в Китае составляет $130. О международном релизе пока ничего не известно.