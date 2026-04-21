OPPO Watch X3 Mini təqdim olundu

OPPO yeni ağıllı saatını — OPPO Watch X3 Mini modelini rəsmi şəkildə təqdim edib. Yenilik daha çox qadın auditoriyasına və kompakt, zərif aksesuar sevən istifadəçilərə yönəlib. Burada əsas vurğu yalnız funksiyalara deyil, həm də dizayna edilib.
Saat paslanmayan poladdan hazırlanmış dairəvi korpusa malikdir və 18 karatlıq qızıl örtüklü versiyası ilə də təklif olunur. Ekranı cızıqlardan qoruyan safir şüşə ona premium görünüş qazandırır.
Watch X3 Mini 1,32 düymlük LTPO AMOLED ekranla təchiz olunub (466×466 piksel). Parlaqlıq səviyyəsi 3000 nitə qədər çatır — bu da hətta günəş altında belə məlumatların rahat oxunmasını təmin edir. Qurğunun “ürəyi” enerji səmərəli Qualcomm Snapdragon W5 prosessorudur. O, 2 GB RAM və 32 GB daxili yaddaşla birlikdə işləyir. Saat ColorOS Watch əməliyyat sistemi ilə çalışır və 100-dən çox tətbiqi dəstəkləyir.
Sağlamlıq funksiyalarına gəldikdə isə cihaz kifayət qədər güclüdür: səkkizkanallı ürək ritmi sensoru, 16-kanallı SpO2 (qan oksigeni) ölçümü və dəri temperaturu sensoru ilə təchiz olunub. Bundan əlavə, stress və yuxu izləmə funksiyaları ilə yanaşı, hipertoniya və yuxu apnesi riskinin qiymətləndirilməsi kimi inkişaf etmiş imkanlar da təqdim olunur. Xüsusilə qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş geniş menstrual təqvim isə fərqli dövrlərə uyğun məşq tövsiyələri verir.
Saat 4G şəbəkəsini eSIM vasitəsilə dəstəkləyir — yəni smartfonsuz zəng etmək mümkündür. Eyni zamanda Wi-Fi, Bluetooth 5.2 və L1+L5 çoxkanallı GPS modulu sayəsində qaçış və marşrut izləmə daha dəqiq olur. NFC çipi isə kontaktsız ödəniş və nəqliyyat kartları üçün istifadə edilə bilər.
Batareya ömrü intensiv istifadə zamanı 2,5 günə, enerjiyə qənaət rejimində isə 7 günə qədər çatır. IP68 və 5 ATM qoruma standartı sayəsində saatı üzgüçülük zamanı da istifadə etmək mümkündür.
OPPO Watch X3 Mini qızılı, gümüşü və tünd qəhvəyi rənglərdə satışa çıxarılıb. Qiyməti 1799 yuan (təxmini 264 dollar), eSIM-li versiyası isə 1999 yuan (təxmini 293 dollar) təşkil edir.