NASA iPhone ilə çəkilmiş “kosmik” Yer fotolarını paylaşdı

7 апреля, 2026
NASA Ay missiyası zamanı çəkilmiş maraqlı görüntüləri ictimaiyyətə təqdim edib. Söhbət Artemis II çərçivəsində əldə olunan kadrlardan gedir — və ən diqqətçəkən detal odur ki, bu fotolar peşəkar kamera ilə yox, iPhone 17 Pro Max vasitəsilə çəkilib.

Apple-ın flaqman smartfonu NASA tərəfindən kosmosda uzunmüddətli istifadə üçün sertifikatlaşdırılıb. Kadrlarda missiyanın komandiri Rid Uayzman və mütəxəssis Kristina Kuk kosmik gəminin illüminatorundan Yerə baxarkən əks olunub. Maraqlıdır ki, şəkillər məhz smartfonun ön kamerası ilə çəkilib.

Artemis II 1972-ci ildən bəri NASA-nın Aya ilk pilotlu missiyası hesab olunur. Planlara görə, ekipaj Ayın arxa tərəfinə qədər uçaraq insanın Yer kürəsindən ən uzaq məsafəyə çatması rekordunu yeniləyəcək.

Bununla belə, Orion spacecraft Ay səthinə eniş üçün nəzərdə tutulmayıb — missiya uçuşdan sonra 10 aprel tarixində Yerə qayıdışla yekunlaşacaq.

