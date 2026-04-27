MediaTek представил два процессора для обычных и складных устройств

Компания MediaTek представила два новых процессора — Dimensity 7450 и 7450X, предназначенных для устройств среднего ценового сегмента. По характеристикам процессоры полностью идентичны, но Х-версия создана специально для складных смартфонов и имеет поддержку двух дисплеев.

Dimensity 7450 и 7450X изготовлены по 4-нм техпроцессу и имеют по 8 вычислительных ядер: четыре Cortex-A78 с частотой до 2,6 GHz и четыре энергоэффективных Cortex-A55. За графику в составе процессоров отвечает Arm Mali-G615 MC2.

В составе процессоров имеется нейронный процессор шестого поколения для улучшения обработки задач искусственного интеллекта локально на устройстве. По данным компании, модуль обеспечивает на 7% более высокую производительность по сравнению с чипами предыдущего поколения, а также повышает эффективность работы функций искусственного интеллекта для камер.

Процессоры поддерживают оперативную память LPDDR5 и LPDDR5X (до 6400 MT/s), а также накопители стандартов UFS 2.2 и 3.1. Заявлена поддержка камер разрешением до 200 Мп, запись видео в 4К HDR и дисплеев WQHD+ @ 120 Hz и Full HD+ @ 144 Hz. Из функций подключения: 5G (до 3,27 Гбит/с), Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Ожидается, что первым смартфоном с процессором MediaTek Dimensity 7450X станет Motorola Razr 2026, премьера которого состоится 29 апреля.