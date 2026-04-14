JBL Flip Essential 3 SE səs gücləndiricisi təqdim olundu

15 апреля, 2026
JBL açıq havada istifadə üçün nəzərdə tutulmuş yeni portativ səs gücləndiricisini — JBL Flip Essential 3 SE modelini təqdim edib. Qurğu həm toz və suya davamlılığı, həm də güclü səs sistemi və uzunmüddətli işləmə vaxtı ilə diqqət çəkir.

Yeni model 20 Vt gücündə əsas dinamik, 10 Vt tweeter və iki passiv radiatorla təchiz olunub. Kolonka 63–20 000 Hz tezlik diapazonunda səs ötürə bilir və SBC, eləcə də AAC kodeklərini dəstəkləyir. Səs mənbəyi ilə əlaqə üçün Bluetooth 5.4 modulu və Auracast funksiyası istifadə olunur.

İstifadəçilər istədikləri halda bir neçə belə səs gücləndiricini birləşdirərək stereo sistem yarada və eyni mənbədən sinxron şəkildə musiqi səsləndirə bilərlər.

Batareya ömrü 12 saata qədərdir, daxili akkumulyatorun tam doldurulması isə təxminən 3 saat çəkir. Korpus IP67 standartına uyğun qorunur. Qurğunun ölçüləri 180 × 69,5 × 72 mm, çəkisi isə 550 qramdır.

JBL Flip Essential 3 SE artıq Çində satışa çıxarılıb və qiyməti təxminən 130 dollar təşkil edir.

