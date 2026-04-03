6 апреля, 2026
iPhone klaviaturası iOS 27 yeniləməsindən sonra daha «ağıllı» olacaq

Apple yeni iOS 27 üzərində işləyərkən süni intellekt funksiyalarına ciddi önəm verir. Bloomberg-in məlumatına görə, yeniliklər təkcə səs köməkçisi ilə məhdudlaşmayacaq — iPhone-un ekran klaviaturası da böyük dəyişikliklər əldə edəcək.

Əsas yeniliklərdən biri AI əsaslı inkişaf etmiş avtokorreksiya olacaq. Yeni sistem Grammarly xidmətinə bənzər şəkildə işləyərək istifadəçiyə daha düzgün və sürətli yazmaq üçün ağıllı təkliflər verəcək. Bu isə səhvlərin azalması və yazı sürətinin artması deməkdir.

Gözlənilir ki, yenilənmiş klaviatura yalnız Apple Intelligence dəstəyinə malik cihazlarda əlçatan olacaq. Hazırda bu siyahıya iPhone 15 Pro və daha yeni modellər daxildir.

Yeni funksiyalar barədə daha ətraflı məlumat WWDC çərçivəsində — 8 iyun tarixində keçiriləcək təqdimatda açıqlanacaq.

AnTuTu martın ən güclü 10 smartfonunu açıqladı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

