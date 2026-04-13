Honda və Toyota Çin avtomobil istehsalçılarından ehtiyat edirlər

Honda və Toyota şirkətləri Çin istehsalçılarının artan gücündən ciddi narahatdır. Honda şirkətinin rəhbəri Toşihiro Mibe Şanxayda təchizatçı zavodlarına səfərdən sonra açıq etiraf edib: şirkətin bu sürətə cavab vermək üçün yetərli resursu yoxdur.
Çində avtomobil istehsalının sürəti artıq əsas üstünlüyə çevrilib. Honda-nın bu bazardakı satışları kəskin azalıb — 2020-ci ildə 1,62 milyon avtomobildən 2025-ci ildə cəmi 640 minə düşüb. 2026-cı ildə isə bu rəqəmin 600 minin altına enəcəyi gözlənilir. Zavodların yüklənməsi cəmi 50% səviyyəsindədir, halbuki mənfəət əldə etmək üçün bu göstərici ən azı 70–80% olmalıdır.
Ən böyük fərq isə inkişaf tempindədir: Çin istehsalçıları yeni avtomobil modellərini cəmi iki ilə təqdim edə bilir. Ənənəvi brendlərə isə bunun üçün ən azı iki dəfə çox vaxt lazımdır. Üstəlik, Çin təchizatçıları daha aşağı istehsal xərcləri təklif edir ki, bu da rəqabəti daha da çətinləşdirir.
Səfərdən sonra Mibe şirkətdə ciddi dəyişikliklərə çağırıb — o, inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsini və Honda-nın tədqiqat bölməsinin yenidən müstəqil olmasını istəyir.
Bu narahatlıq təkcə Honda ilə məhdudlaşmır. Ford şirkətinin rəhbəri Jim Farley hesab edir ki, Çin istehsal gücü rəqibləri asanlıqla bazardan sıxışdıra bilər. Eyni fikri Toyota-nın keçmiş baş direktoru Koji Sato da bölüşür və Yapon avtomobil sənayesi üçün ciddi risklər barədə xəbərdarlıq edir:
“Əgər heç nə dəyişməsə, biz bunu keçə bilməyəcəyik. Hamının bu böhran hissini qəbul etməsini istəyirəm.”