Google macOS üçün dərin sistem inteqrasiyası Gemini təqdim etdi

Google istifadəçilərini növbəti yeniliklə sevindirib — məşhur Gemini artıq macOS üçün ayrıca tətbiq kimi əlçatandır. Əvvəllər bu süni intellekt yalnız brauzer və mobil cihazlar vasitəsilə istifadə olunurdu.
Yeni tətbiqi istənilən anda Option + Space klaviatura qısayolu ilə açmaq mümkündür (istəyə görə dəyişdirilə bilər). İstifadəçilər həm sadə mətn daxil etmə pəncərəsini, həm də brauzerdəki kimi tam funksional interfeysi seçə bilirlər.
Gemini-nin ən diqqətçəkən xüsusiyyətlərindən biri ekran kontekstini anlama bacarığıdır. İndi istifadəçi açıq olan faylı, proqram pəncərəsini və ya bütöv veb-səhifəni “göstərərək” onun məzmunu ilə bağlı suallar verə bilər. Sənədlər, şəkillər, cədvəllər və hətta kod — Gemini bütün bu məlumatları analiz edib izah edir, lazım olan informasiyanı tapır və cavablar formalaşdırır.
Bundan əlavə, tətbiq daxili generasiya alətləri ilə də təchiz olunub: şəkillər Nano Banana vasitəsilə, videolar isə Veo ilə yaradılır. Həmçinin musiqi yaratmaq, məlumatları analiz etmək və dərin araşdırmalar aparmaq kimi əlavə funksiyalar da mövcuddur.
Tətbiq artıq macOS Sequoia və daha yeni versiyalarda çalışan cihazlar üçün pulsuz təqdim olunur və Gemini-nin dəstəkləndiyi bütün regionlarda və dillərdə, o cümlədən rus dilində istifadəyə açıqdır.