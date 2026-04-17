Epic Games Store отдает бесплатно стелс-стратегию The Stone of Madness

Epic Games Store дарит своим пользователям тактическую стелс-стратегию в реальном времени с элементами психологического триллера The Stone of Madness. Акция действует до 23 апреля в 20:00 по бакинскому времени.
The Stone of Madness вышла в 2025 году. Действие игры происходит в Испании XVIII века, где пятеро заключенных пытаются сбежать из мрачного монастыря и сталкиваются со своими страхами. The Stone of Madness заслужила в основном положительные пользовательские отзывы.
Через неделю в Epic Games Store начнется новая раздача: пользователям магазина подарят красочную метроидванию Doomblade.