Dünyanın ən populyar Android versiyası açıqlanıb

StatCounter Android əməliyyat sisteminin ən populyar versiyaları üzrə yeni statistikanı yayımlayıb. 2026-cı ilin mart ayının nəticələrinə görə, istifadəçilər getdikcə daha yeni versiyalara üstünlük verir.
Reytinqin yeni lideri Android 16 olub — onun payı qısa müddətdə 18,9%-dən 21,61%-ə yüksəlib. Əvəzində Android 15 bir qədər geriləyərək 20,98%-dən 20,16%-ə düşüb.
Daha köhnə versiyalar da hələ bazarda qalmaqdadır. Məsələn:
- Android 14 — təxminən 14%
- Android 13 — təxminən 14%
- Android 12 — 10,22%
Digər versiyaların hər biri isə ayrıca götürüldükdə 10%-dən az paya malikdir.
Bu dinamika göstərir ki, Android istifadəçiləri tədricən daha yeni sistemlərə keçid edir, lakin köhnə versiyalar hələ də tam yox olmayıb.
Eyni zamanda, Google artıq növbəti yeniləmə üzərində işləyir — Android 17-nin təqdimatının 2026-cı ilin ikinci rübündə baş tutacağı gözlənilir. İlk olaraq bu versiyanı Google Pixel seriyasının smartfonları əldə edəcək.