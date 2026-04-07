MSI выпустил мощные игровые ноутбуки Titan 18 Max и 18 Ultra 2026 года

Компания MSI представила в Китае игровые ноутбуки Titan 18 Max и Titan 18 Ultra 2026 модельного года. Оба устройства, выполненные в корпусе из магниево-алюминиевого сплава, получили мощную начинку.

Ноутбуки оборудованы 18-дюймовыми Mini LED-экранами с разрешением 3840 × 2400 пикселей, обеспечивается 100% охват цветового пространства DCI-P3. Панель Titan 18 Max имеет частоту обновления 120 Hz, а экран Ultra–версии – 240 Hz, а также сертификацию по стандарту HDR1000.

В основе новинок лежит процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus. MSI Titan 18 Max (2026) оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Система охлаждения включает семь тепловых трубок и два вентилятора, поддерживая нагрузку до 260 Вт. Объем оперативной памяти DDR5 SO-DIMM в базовой комплектации составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 — 2 Tb.

В MSI Titan 18 Ultra (2026) установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с потреблением 175 Вт. Система охлаждения включает два вентилятора, испарительную камеру, четыре вентиляционных отверстия и отдельную тепловую трубку для SSD-накопителя. Базовая конфигурация включает 48 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe 5.0 объемом 2 Tb. Предусмотрена возможность установки до четырех SSD-накопителей.

Оба ноутбука получили аккумулятор емкостью 99,9 Вт ч, в комплекте идет адаптер питания мощностью 400 Вт. Набор интерфейсов включает два порта Thunderbolt 5, три USB Type-A, HDMI 2.1 FRL, 3,5 мм аудиоразъем и вход Ethernet. Ноутбуки также оснащены беспроводным модулем Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, аудиосистемой Dynaudio мощностью 12 Вт и шестью динамиками. Ultra-версия получила тачпад с RGB-подсветкой.

Цена MSI Titan 18 Max (2026) в Китае составляет от $4500. Флагманский MSI Titan 18 Ultra (2026) предлагается от $6975.