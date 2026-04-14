Apple klassik ofis tətbiqlərini “tarixə qovuşdurdu”

Apple macOS üçün nəzərdə tutulmuş ofis tətbiqlərində ciddi dəyişiklik edib. Pages, Keynote və Numbers-in köhnə versiyaları artıq Mac App Store-dan silinib. İndi istifadəçilərə yalnız yenilənmiş versiyalar — Creator Studio paketinin tərkibində təqdim olunur.
Bir müddət əvvəl mağazada eyni tətbiqlərin iki fərqli versiyası mövcud idi: klassik və Creator Studio funksiyaları ilə genişləndirilmiş variantlar. Bu isə istifadəçilər arasında çaşqınlıq yaradırdı. Apple artıq bu problemi aradan qaldıraraq yalnız bir versiyanı saxlayıb.
Bununla belə, tətbiqlər hələ də pulsuz olaraq qalır. İstifadəçilər əsas funksiyalardan sərbəst şəkildə yararlana bilərlər. Lakin əlavə imkanların bir hissəsi yalnız Creator Studio abunəliyi ilə açılır və interfeysdə bu genişləndirilmiş funksiyalar barədə bildirişlər göstərilir.
Əvvəlcədən klassik versiyaları yükləmiş istifadəçilər üçün isə narahatlığa əsas yoxdur — tətbiqlər alış tarixçəsində qalır və yenidən quraşdırıla bilər. Sadəcə, bu versiyalar artıq yenilənməyəcək. Yeni istifadəçilər üçün isə seçim yoxdur — yalnız ən son versiyalar əlçatandır.
Maraqlı dəyişikliklər Pixelmator Pro tətbiqində də baş verib. Apple-ın daha əvvəl satın aldığı bu proqram da Creator Studio paketinə daxil edilib. Yeni versiya Liquid Glass dizaynı ilə təqdim olunur və aktiv şəkildə yenilənir, klassik versiya isə artıq dəstək almır.
Qeyd edək ki, əvvəl Pixelmator Pro tətbiqini birdəfəlik 69,99 dollara almaq mümkün idi. İndi isə Creator Studio versiyası yalnız abunə modeli ilə təklif olunur: aylıq 14,99 dollar və ya illik 149 dollar.