Apple-ın ilk ağıllı eynəkləri barədə yeni detallar ortaya çıxdı

Apple uzun illərdir üzərində çalışdığı AR eynək layihəsini yenidən gündəmə gətirib. Şirkət əvvəlcə bu istiqamətdə inkişaf etsə də, sonradan Apple Vision Pro modelini təqdim etmişdi. Lakin gözlənilən populyarlığı qazana bilməyən bu cihazdan sonra Apple ilkin konsepsiyasına geri dönmək qərarına gəlib.
Bloomberg jurnalisti Mark Qurmanın məlumatına görə, şirkət artıq N50 kod adı ilə yeni bir cihazı aktiv şəkildə sınaqdan keçirir. Bu ağıllı eynəklərin təqdimatı cari ilin sonu və ya gələn ilin əvvəlində baş tuta bilər.
Maraqlıdır ki, yeni cihazda displey olmayacaq. Bunun əvəzində eynəklər kamera, dinamiklər və jestlərin tanınması funksiyası ilə təchiz ediləcək. İstifadəçilər bu jestlər vasitəsilə Siri ilə qarşılıqlı əlaqə qura biləcəklər.
Məlumata görə, Apple bu dəfə eynəyin çərçivəsini özü hazırlayır və kənar brendlərlə əməkdaşlıqdan imtina edib. Hazırda dörd fərqli dizayn variantı nəzərdən keçirilir: klassik Wayfarer üslubunda böyük çərçivə, daha dar düzbucaqlı model (Tim Kukun istifadə etdiyi eynəklərə bənzər) və ölçülərinə görə fərqlənən iki oval forma.
Material olaraq yüksək keyfiyyətli asetatdan istifadə olunacaq — bu material adi plastiklə müqayisədə daha möhkəm hesab olunur. Rəng seçimlərinə isə qara, mavi və açıq qəhvəyi tonlar daxil ediləcək.
Gözlənilir ki, Apple-ın AR eynəkləri iPhone ilə sinxron işləyəcək — bildirişlərin göstərilməsi, musiqinin səsləndirilməsi və digər funksiyalar üçün. Qurğunun texniki xüsusiyyətləri və qiyməti isə hələlik açıqlanmayıb.