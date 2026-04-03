AnTuTu martın ən güclü 10 smartfonunu açıqladı

AnTuTu məşhur performans reytinqini yeniləyib və mart ayının ən güclü Android smartfonlarını açıqlayıb. Siyahıya əsasən, liderlik demək olar ki, tamamilə Qualcomm çiplərinə məxsusdur — TOP 10-da yalnız bir model MediaTek prosessoru ilə yer alıb.
Birinci yeri iQOO 15 Ultra tutub — 4 174 911 xal. İkinci yerdə isə OnePlus 15T qərarlaşıb— 4 164 561 xal. Hər iki model Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi ilə təchiz olunub. Üçüncü yerdə istisna olaraq vivo X300 Pro yer alır — 4 081 260 xal. Bu model Dimensity 9500 prosessoru ilə işləyir.
Reytinqin davamı belədir:
- realme GT8 Pro — 4 041 008
- RedMagic 11 Pro+ — 4 028 118
- iQOO 15 — 3 929 410
- Honor Magic8 Pro — 3 847 437
- Honor Magic8 — 3 820 462
- Honor Win — 3 802 483
- OnePlus 15 — 3 801 551