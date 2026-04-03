AnTuTu: самые мощные Android-флагманы марта

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов среди флагманских моделей по итогам марта 2026 года. Практически весь рейтинг заняли модели на базе процессоров от Qualcomm и только один из 10 лучших смартфонов построен на базе чипа от MediaTek.

Лидером в марте стал iQOO 15 Ultra (4 174 911 баллов), второе место занял OnePlus 15T (4 164 561 балл). Оба устройства оборудованы процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. На третье месте – Vivo X300 Pro с чипом Dimensity 9500 (4 081 260 баллов).

В десятку также вошли Realme GT8 Pro, RedMagic 11 Pro+, iQOO 15, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8, Honor Win и OnePlus 15.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 марта 2026 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.