Xiaomi üç yeni AI modeli təqdim etdi — Claude və Gemini-yə rəqib gəlir

Xiaomi süni intellekt sahəsində iddiasını artıraraq üç yeni modelini təqdim edib: MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni və MiMo-V2-TTS. Şirkət bu modellərlə bazarda Claude, Gemini və Grok kimi güclü rəqiblərə qarşı çıxır.
Yeni AI modelləri artıq Xiaomi ekosisteminə inteqrasiya olunub — o cümlədən MiMo Studio, Xiaomi Browser və Kingsoft Office (WPS Office) kimi platformalarda istifadə edilir. Bundan əlavə, OpenClaw, OpenCode və Cline kimi alətlər vasitəsilə tərtibatçılar üçün də əlçatandır və bir həftəlik pulsuz sınaq imkanı təqdim olunur.
MiMo-V2-Pro Xiaomi-nin “agentlər dövrü” üçün nəzərdə tutulmuş ən güclü modelidir. 1 TB-dan çox parametr həcmi və 1 MB kontekst pəncərəsi ilə bu model mürəkkəb iş proseslərini idarə edə bilir, uzunmüddətli planlaşdırma aparır və insan müdaxiləsi olmadan tapşırıqları yerinə yetirir.
Şirkətin iddiasına görə, model performans baxımından Claude Opus səviyyəsinə yaxındır, lakin API istifadə xərcləri daha aşağıdır. Bu model mətnlə məhdudlaşmır və eyni anda audio, şəkil və video məlumatlarını emal edə bilir. Xiaomi bildirir ki, model səs tanıma və vizual analiz sahəsində yüksək nəticələr göstərir və bəzi hallarda hətta Gemini səviyyəsini də üstələyə bilir.
MiMo-V2-TTS isə nitq sintezi üçün nəzərdə tutulub. Model səs tonunu və emosiyanı tənzimləyə bilir, müxtəlif danışıq üslublarını dəstəkləyir, hətta mahnı oxumağa qədər geniş imkanlar təqdim edir.
Beləliklə, Xiaomi süni intellekt sahəsində sadəcə iştirakçı deyil, artıq qlobal rəqabətə qoşulan ciddi oyunçuya çevrilir.