spot_img
20 марта, 2026
ДомойТелекомАкции и кампанииAzercell запускает специальную кампанию на смартфоны OPPO к празднику Новруз!

Azercell запускает специальную кампанию на смартфоны OPPO к празднику Новруз!

В преддверии праздника Новруз ООО «Azercell Telecom» представляет специальную кампанию на смартфоны OPPO для своих абонентов. В рамках кампании абоненты, приобретающие смартфоны OPPO по цене от 269 AZN, получают в подарок интернет-пакет объемом 6 ГБ сроком на 6 месяцев. Интернет-пакет будет автоматически продлеваться каждые 28 дней.

По завершении указанного срока абоненты смогут продолжить использование интернет-пакета на более выгодных условиях — со скидкой 20% в течение последующих 6 месяцев.

Кампания действует до 16 апреля 2026 года и доступна в магазинах сети «Kontakt Home» для абонентов предоплатной системы  (SimSim).

Более подробную информацию вы можете получить по этой ссылке: Кампания Новруз! | Azercell

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,798ФанатыМне нравится
1,031ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»