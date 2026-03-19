«Лаборатория Касперского»: как защитить детей в Азербайджане от киберугроз в онлайн-играх

Онлайн-игры остаются одной из самых популярных форм досуга среди детей и подростков, в том числе в Азербайджане. В период длинных праздничных каникул в марте, когда у школьников появляется больше свободного времени, интерес к играм и онлайн-общению особенно возрастает. Однако вместе с этим увеличивается и активность злоумышленников, которые используют игровые платформы для обмана пользователей и кражи данных. Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказывают, с какими угрозами чаще всего сталкиваются юные геймеры и как снизить риски.

Игровая среда привлекает киберпреступников из-за высокой вовлечённости аудитории и стремления пользователей получить дополнительные преимущества в игре — например, редкие предметы или игровую валюту. Злоумышленники активно используют это, создавая вредоносные файлы и фишинговые страницы, ориентированные в том числе на молодую аудиторию в регионе.

Распространённые угрозы в онлайн-играх

Одним из наиболее частых рисков остаётся загрузка вредоносных файлов под видом модов, читов или дополнительных возможностей для популярных игр. Вместо обещанных улучшений такие файлы могут устанавливать на устройство вредоносное программное обеспечение — например, трояны или программы для удалённого доступа.

Не менее распространены и фишинговые схемы. Мошенники предлагают:

«бесплатные скины» или редкие игровые предметы;

игровую валюту без оплаты;

участие в розыгрышах и акциях с ценными призами.

Для получения «награды» пользователю предлагают ввести логин и пароль от игрового аккаунта или даже платёжные данные. В результате злоумышленники получают доступ к аккаунтам или финансовой информации.

Почему дети особенно уязвимы

Дети и подростки чаще доверяют онлайн-контенту и могут не распознавать мошеннические схемы. Кроме того, они склонны быстрее принимать решения, особенно если речь идёт о «выгодных предложениях» в игре. Это делает их одной из основных целей киберпреступников.

«В Азербайджане, как и во всём мире, дети всё активнее проводят время в онлайн-играх, общаются и взаимодействуют в цифровой среде. При этом злоумышленники используют те же психологические приёмы — обещание лёгкой выгоды, редких предметов или бонусов. Важно, чтобы родители не только устанавливали защитные решения, но и регулярно обсуждали с детьми правила безопасного поведения в интернете», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Как защитить ребёнка

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют родителям соблюдать несколько простых правил:

Объясняйте основы кибербезопасности. Расскажите ребёнку о рисках в интернете и типичных схемах мошенничества.

Используйте сложные пароли. Помогите создать уникальные пароли для игровых аккаунтов и объясните, почему их нельзя передавать другим.

Скачивайте игры и дополнения только из официальных источников. Избегайте сторонних сайтов с модами и «бесплатными версиями».

Предупредите о фишинге. Объясните, что нельзя вводить логины, пароли или платёжные данные на подозрительных сайтах.

Используйте защитные решения. Современные программы помогают выявлять вредоносные файлы и блокировать опасные ссылки.

Контролируйте цифровую активность ребёнка. Специальные инструменты родительского контроля помогут снизить риски и вовремя заметить угрозу.

Эксперты «Лаборатории Касперского» напоминают: внимательное отношение к цифровой безопасности детей и открытый диалог в семье помогают значительно снизить риски и сделать онлайн-игры безопаснее.