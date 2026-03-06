OpenAI представила ИИ-модель GPT-5.4 с функцией управления компьютером

Компания OpenAI объявила о выпуске новой версии модели GPT-5.4, а также GPT-5.4 Pro и GPT-5.4 Thinking, предназначенных для решения сложных задач. Как утверждает разработчик, модель объединяет в себе возможности логического мышления, программирования, а также работы с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями. При работе с запросами пользователи получают предварительный план рассуждений модели, что позволяет при необходимости корректировать процесс даже во время формирования ответа.

GPT-5.4 — это первая модель компании, поддерживающая выполнение задач на компьютере пользователя и в различных приложениях. Модель умеет писать код для управления компьютерами, эмулировать команды мыши и клавиатуры по запросам в виде скриншотов. Она стала эффективнее предшественниц управлять браузерами и обращаться к API сторонних сервисов. GPT-5.4 лучше справляется с вопросами, предполагающими сбор информации из нескольких источников, умеет производить по нескольку поисковых сессий для определения наиболее релевантных источников.

Как отмечает OpenAI, GPT-5.4 является «самой достоверной моделью на сегодняшний день». Число не соответствующих действительности утверждений сократилось на 33% в сравнении с GPT-5.2. Для оптимизации работы добавлена функция Tool Search, которая подгружает описания инструментов только по необходимости и снижает расход токенов до 47%. Также добавлена поддержка обработки оригинальных изображений с разрешением до 10,24 мегапикселей.

GPT-5.4 показала улучшенные возможности работы с компьютером, достигнув результата 75% в бенчмарке OSWorld-Verified Computer Use, на 47,3% превзойдя прошлую версию GPT-5.2. По бенчмарку SWE-Bench Pro на программирование GPT-5.4 опережает модель GPT-5.3-Codex, обеспечивая при этом меньшую задержку. В тестах на выполнение реальных рабочих задач по бенчмарку GDPval новая модель в 83% случаев справляется на уровне профильных специалистов или даже превосходит их.

Впервые OpenAI предоставляет поддержку контекста до 1 млн. токенов в режиме предварительного доступа. Базовая GPT-5.4 уже развертывается в ChatGPT, Codex и API. Рассуждающая GPT-5.4 Thinking будет доступна подписчикам платных тарифов Plus, Team и Pro. Через API открыт доступ к мощной GPT-5.4 Pro, с ней также могут работать пользователи с учетными записями ChatGPT Enterprise и Edu.