В WhatsApp появились аккаунты для детей младше 13 лет под управлением родителей

Компания Meta позволит детям младше 13 лет использовать WhatsApp с учетными записями, управляемыми родителями. С помощью новых элементов управления функционал WhatsApp можно ограничить только сообщениями и звонками. Для настройки этой функции потребуются два устройства: принадлежащее родителю и купленное для ребенка.

Родитель может управлять подконтрольным аккаунтом, контролировать, с кем общается ребенок, и в какие группы он может вступать. Кроме того, родитель может просматривать запросы на переписку от неизвестных контактов и управлять настройками конфиденциальности принадлежащему ребенку аккаунту.

Доступ к новым настройкам и элементам родительского контроля на управляемом устройстве ограничен PIN-кодом родителя. Только он может просматривать и изменять настройки конфиденциальности, что позволяет управлять контентом, который видит ребенок. Все личные переписки конфиденциальны и защищены сквозным шифрованием.

Функция аккаунтов под управлением родителя будет развертываться в WhatsApp постепенно в течение ближайших месяцев.