Tesla Cybertruck-un ən ucuz versiyasının qiymətini iki həftəyə 10 000 dollar artırdı

Tesla cəmi iki həftə əvvəl ən əlçatan Cybertruck versiyasını təqdim etmişdi. Bu gün isə şirkət həmin modelin qiymətini bir anda 10 000 dollar artırdı.
Söhbət fevralın sonunda 60 000 dollar qiymətlə elan edilən tam ötürücülü (AWD) modifikasiyadan gedir. O zaman bu versiya Tesla pikapının ən sərfəli variantı sayılırdı. İndi isə eyni komplektasiya artıq 70 000 dollar dəyərindədir. Bu da təxminən 17% bahalaşma deməkdir — kifayət qədər ciddi artım.
Əslində, təqdimatdan dərhal sonra Ilon Mask bildirmişdi ki, yekun qiymət bazardakı tələbdən asılı olacaq. Bu açıqlama bazarda əlavə maraq yaratdı və görünür ki, artan sifarişlər qiymət dəyişikliyinə səbəb oldu.
Tesla konfiquratorda demək olar ki, dərhal banner yerləşdirmişdi: 60 000 dollarlıq qiymət yalnız 28 fevrala qədər qüvvədə olacaq. Paralel olaraq çatdırılma tarixləri də sürətlə dəyişməyə başladı — əvvəlcə 2026-cı ilin iyunundan sentyabr-oktyabr aylarına, daha sonra isə ümumiyyətlə 2027-ci ilə keçdi.
Maraqlıdır ki, bir neçə ay əvvəl eyni 70 000 dollar qiymətə arxa ötürücülü versiya satılırdı və həmin model artıq istehsaldan çıxarılıb. Bu baxımdan, hətta qiymət artımından sonra belə, yeni tam ötürücülü Cybertruck müəyyən alıcılar üçün hələ də məntiqli seçim sayıla bilər.