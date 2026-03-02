SpaceX smartfonlar üçün peyk mobil rabitəsini işə salmağa hazırlaşır

spot_img
SpaceX qlobal mobil rabitə bazarında növbəti böyük addımı planlaşdırır. Şirkət Starlink Mobile adlı peyk əsaslı 5G şəbəkəsini istifadəyə verməyə hazırlaşır. Yeni sistem smartfonlara əlavə antena olmadan birbaşa peyklər vasitəsilə internet qoşulması təqdim edəcək və yükləmə sürətinin 150 Mbit/s-ə qədər çatacağı bildirilir — bu, layihənin ilkin mərhələsində açıqlanan göstəricidən təxminən 50% yüksəkdir.

Şirkət artıq adi smartfonlarla birbaşa əlaqə qura bilən 15 000-ə qədər peykin orbitə buraxılması üçün tənzimləyici qurumlardan icazə alıb. Layihənin əsasını yeni nəsil V3 peykləri təşkil edəcək. Bu peyklər Starship raketi ilə orbitə çıxarılacaq və açılmış vəziyyətdə ölçülərinə görə Boeing 737 təyyarəsi ilə müqayisə olunur. Hər bir peyk 1 Tbit/s yükləmə və 160 Gbit/s ötürmə qabiliyyətini dəstəkləyir ki, bu da hazırda istifadə olunan V2 peyklərindən təxminən 20 dəfə güclüdür.

Layihənin reallaşması EchoStar (DISH) şirkətindən tezlik spektrinin alınması sayəsində mümkün olub. SpaceX 2 GHz diapazonundan istifadə edərək ənənəvi mobil şəbəkələrin zəif olduğu şimal, arktik və subarktik regionlarda belə stabil əlaqə təmin etməyi planlaşdırır.

Tam istifadəyə verilmə tarixi peyk qruplaşmasının genişləndirilməsindən və uyğun tezlikləri (3GPP n256) dəstəkləyən smartfonların yayılmasından asılı olacaq. Abunə qiymətləri hələ açıqlanmayıb, lakin klassik tariflərlə yanaşı qısa müddətli paketlər və hətta “günlük giriş” modelləri də müzakirə olunur.

