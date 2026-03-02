Lenovo представила новые ноутбуки, планшеты и прототипы инновационных решений будущего для частных пользователей

Сегодня на MWC 2026 Lenovo представила свои новейшие решения для потребительского сегмента: Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14”, 11), ультралегкие ноутбуки IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11), планшеты Idea Tab Pro Gen 2, Copilot+ ПК Yoga Pro 7a (15”, 11), Legion 7a (15”, 11) на базе процессоров AMD Ryzen AI Max+ серии, а также концептуальные модели Yoga Book Pro 3D Concept и Legion Go Fold Concept.

Прототип Yoga Book Pro 3D Concept

Сегодня 3D-моделирование переживает бурный рост в потребительском и корпоративном секторах. Это стимулирует мировой рынок 3D-дисплеев без очков, который, по прогнозам, к 2032 году увеличится в три раза2. Динамику рынку придает также развитие искусственного интеллекта как инструмента для редактирования, рендеринга и автоматизации множества других задач креаторов.

Прототип Yoga Book Pro 3D был создан в ответ на эти тенденции и для того, чтобы дать возможность создателям цифрового контента работать с трёхмерными объектами без дополнительного оборудования. Встроенный 3D‑дисплей без очков позволяет естественно воспринимать глубину, форму и пространственные композиции на экране. Устройство оснащено двумя дисплеями Lenovo PureSight Pro Tandem OLED, которые обеспечивают поддержку сложных интерфейсов и детализированных рабочих процессов, связанных с созданием 3D‑контента.

Верхний экран устройства поддерживает преобразование 2D‑изображений в 3D с помощью фирменного ПО Lenovo на базе искусственного интеллекта и даже может по запросу пользователя генерировать окружение для взаимодействия с преобразованным объектом. Это помогает креаторам быстро переходить от референсных материалов к редактируемым 3D‑рендерам. Технология Zero Touch использует RGB‑камеру ноутбука, позволяя масштабировать, вращать и выполнять другие действия с моделируемым объектом посредством жестов рук перед ноутбуком.

Сенсорный нижний дисплей ноутбука имеет магнитные панели-накладки, с помощью которых можно управлять настройками освещения, угла обзора и тональностью цветопередачи. Другими словами, пока редактируемое изображение демонстрируется на верхнем экране ноутбука, эти панели-накладки выводят на нижний дисплей настройки, необходимые для изменения параметров транслируемого изображения.

Yoga Book Pro 3D работает на процессоре Intel Core Ultra 7 в сочетании с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5070, которые формируют конфигурацию, способную поддерживать ресурсоемкие задачи 3D-моделирования и рендеринга.

Прототип складной игровой консоли Legion Go

Сегмент портативных игровых ПК за последние несколько лет пережил бурный рост, а линейка игровых консолей Lenovo Legion Go заняла лидирующие позиции в этой области, в частности, благодаря последнему анонсу модели Legion Go Gen 2 на выставке Lenovo Innovation World в рамках IFA 2025.

Сегодня компания представила Legion Go Fold Concept — прототип складного портативного игрового устройства, которое имеет съемные контроллеры и раскладывающийся с 7,7” до 11,6” POLED-дисплей.

Раскладной дисплей прототипа позволяет использовать устройство в четырех различных сценариях:

Стандартный портативный режим : 7,7-дюймовый дисплей с подключенными контроллерами.

: 7,7-дюймовый дисплей с подключенными контроллерами. Режим вертикальной раскладки экрана : гибкий экран можно разложить вертикально и разделить его на две части, чтобы играть на одной его половине, а на другой — транслировать или просматривать ход игры.

: гибкий экран можно разложить вертикально и разделить его на две части, чтобы играть на одной его половине, а на другой — транслировать или просматривать ход игры. Режим горизонтальной раскладки экрана : дисплей можно повернуть на 90 градусов и подключив контроллеры, играть на полном 11,6-дюймовом дисплее.

: дисплей можно повернуть на 90 градусов и подключив контроллеры, играть на полном 11,6-дюймовом дисплее. Режим десктопа: пользователи, которые хотят играть с помощью клавиатуры или использовать традиционный форм-фактор ноутбука, могут воспользоваться прилагаемой беспроводной клавиатурой с тачпадом. Как и в Legion Go Gen 2, правый контроллер можно использовать в качестве вертикальной мыши.

Legion Go Fold Concept оснащен процессором Intel Core Ultra 7 258V, который обеспечивает исключительную производительность, а батарея емкостью 48 Вт·ч максимально продлевает время игровых сессий благодаря поддержке длительного времени автономной работы. Устройство оснащено 32 ГБ оперативной памяти4 для дополнительного запаса мощности при запуске игр с высокой нагрузкой или выполнении нескольких задач одновременно.

Помимо поддержки режима FPS и возможности использования в качестве вертикальной мыши, правый контроллер Legion Go Fold Concept оснащен небольшим экраном с функциональностью тачпада, который можно использовать для вывода показателей производительности и других настроек, а также настройки горячей клавиши.

Lenovo Qira будет доступна на более чем 20 устройствах, запуск начнется в ближайшие недели

В ближайшее время интеллектуальная платформа Lenovo Qira станет доступна на некоторых моделях следующих серий ПК Lenovo: ThinkPad, Yoga, Legion и IdeaPad, а также на планшетах Idea Tab Pro Gen 2. Персональная система искусственного интеллекта будет установлена на поддерживаемые устройства вместе с регулярным обновлением ПО. В рамках первой волны Lenovo Qira будет доступна на шести языках в девяти регионах: английский (США, Великобритания, Индия), испанский (США/Латинская Америка, Испания), французский (Франция), итальянский (Италия), немецкий (Германия) и португальский (Бразилия).

Lenovo Qira — это персональная система искусственного интеллекта, построенная на системном уровне и интегрированная непосредственно в устройства Lenovo и Motorola, а не устанавливаемая в виде отдельного приложения. Lenovo Qira работает как единая интеллектуальная платформа, объединяя ПК, телефоны, планшеты и носимые устройства. Она понимает контекст приложений и рабочих процессов и обеспечивает непрерывность работы на всех устройствах экосистемы пользователя.

В 2026 году Lenovo Qira станет доступна на еще большем количестве языков и моделей устройств, включая смартфоны Motorola.

Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14”, 11)

Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14”, 11) разработан для креаторов, которым нужна гибкость и надежность многофункционального планшета как портативного инструмента для презентаций и совместной работы с Lenovo Aura Edition Smart.

Центральным элементом Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14”, 11) является сенсорный PureSight Pro OLED дисплей 2.8K. С пиковой яркостью до 1100 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, Adobe RGB и sRGB этот сенсорный дисплей отличается четкостью и точностью цветопередачи. Планшет удобно использовать с пером Yoga Pen Gen 2 с поддержкой технологии AES 3.0, а новый режим Canvas Mode в прилагаемом чехле с магнитным креплением приподнимает дисплей над поверхностью, улучшая эргономику при рисовании или черчении.

Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14”, 11) поддерживает несколько режимов использования: планшета, холста, презентации, «палатки» или традиционный – режим ноутбука. Устройство имеет изящный эргономичный дизайн корпуса с закругленными краями, который получил название Yoga Comfort Edge. Цвет Cosmic Blue и боковые стенки с зеркальной отделкой придают ноутбуку сдержанную элегантность, сопутствующую премиальным устройствам. Устройство протестировано по стандарту MIL-STD-810H, что гарантирует его прочность и износостойкость в различных средах.

Премиальный пользовательский опыт распространяется и на аудиовозможности ноутбука: саундсистема состоит из четырех динамиков с двумя твитерами, встроенными в поворотный на 360° шарнир, которые всегда направлены вверх, а два вуфера в нижней части ноутбука обеспечивают глубокий бас. Четыре встроенных микрофона с функцией Voice ID поддерживают захват голоса со всех сторон, гарантируя четкость и конфиденциальность разговоров.

Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14”, 11) оснащен процессорами Intel Core Ultra Series 3, которые обеспечивают баланс производительности и эффективности, необходимый создателям контента. Благодаря оптимизации искусственного интеллекта этот Copilot+ ПК на базе Windows 11 поддерживает плавную и быструю работу всех приложений и систем даже без подключения к источнику питания. Он также обладает тихой системой охлаждения и длительным временем автономной работы.

Ноутбук оснащен парой портов USB-C Thunderbolt 4, одним портом USB-A 3.2 Gen 2, портом HDMI 2.1 FRL и комбинированным аудиоразъемом для подключения различных периферийных устройств. Вес устройства составляет 1,29 кг, а толщина корпуса не превышает 15,29 мм.

Yoga Pro 7a (15”, 11)

Yoga Pro 7a (15”, 11) – это Copilot+ ПК на базе процессоров AMD Ryzen AI Max+ Series, построенных на унифицированной архитектуре памяти. Такой подход позволяет CPU и GPU максимально эффективно использовать до 128 ГБ RAM и поддерживать необходимую производительность для ресурсоемких вычислений с ИИ‑ускорением.

Ноутбук имеет 15,3‑дюймовый 2.5K PureSight Pro OLED‑дисплей с высокой детализацией картинки, насыщенными цветами и частотой обновления, поддерживающей плавную смену изображений на экране. Он обрамлен четырьмя мощными динамиками Dolby Atmos и четырьмя микрофонами с 3D‑шумоподавлением и встроенной Voice ID для чёткого звучания при использовании голосовой связи.

В комплект устройства включено перо Yoga Pen Gen 2, а встроенный Force Pad с поддержкой технологии Wacom можно использовать в качестве поверхности для рисования, аннотирования и управления объектами на экране.

Система охлаждения Lenovo X Power получила обновлённые тепловые трубки и сдвоенные вентиляторы, которые поддерживают стабильную температуру ноутбука до 95 Вт TDP во время ресурсоёмкого рендеринга и других тяжёлых нагрузок, сохраняя уровень шума на отметке 22 дБ.

Внутренний центр управления Lenovo Power Engine эффективно распределяет ресурсы системы в зависимости от режима использования: Extreme Power Boost — для максимальной производительности; Adaptive Performance — для баланса мощности и времени автономной работы; Extreme Low Power — для пассивного просмотра контента.

Пара полнофункциональных USB‑C‑портов позволяет подключить дополнительное периферийное оборудование, необходимое для выполнения творческих задач.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Idea Tab Pro Gen 2 — флагман линейки Lenovo Idea Tablet и новый премиальный планшет, созданный для студентов, которым нужны производительность и функциональность ИИ. Это первый планшет с поддержкой Lenovo Qira.

Это устройство на базе Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform усилено решениями Lenovo AI, которые трансформируют обучение в непрерывный, интуитивный рабочий поток:

Приложение для заметок Smarter Reader — в сочетании с Lenovo Tab Pen Plus позволяет выделять ключевой контент в тексте и автоматически создавать к нему краткие тезисы и комментарии. Отмеченные фрагменты сохраняются в Lenovo Notepad, где встроенное ПО Lenovo AI Notes структурирует ключевые моменты и поддерживает непрерывное пополнение заметок, без необходимости копирования их пользователем вручную.

— в сочетании с Lenovo Tab Pen Plus позволяет выделять ключевой контент в тексте и автоматически создавать к нему краткие тезисы и комментарии. Отмеченные фрагменты сохраняются в Lenovo Notepad, где встроенное ПО Lenovo AI Notes структурирует ключевые моменты и поддерживает непрерывное пополнение заметок, без необходимости копирования их пользователем вручную. Утилита Capture instantly — позволяет транскрибировать лекции и разговоры в режиме реального времени.

— позволяет транскрибировать лекции и разговоры в режиме реального времени. Функция Study seamlessly — доступна для вызова с выделенной клавиши на идущей в комплекте с планшетом клавиатуре. Она активирует Lenovo Smart AI Input, позволяя быстро генерировать текст и выполнять перевод с помощью естественных языковых запросов.

Разработанный для адаптации к любому учебному сценарию, Idea Tab Pro Gen 2 помогает студентам оставаться продуктивными, вовлечёнными и организованными в течение всего дня.

Планшет оснащён 13‑дюймовым 3.5K‑дисплеем PureSight Pro с поддержкой Dolby Vision, обеспечивающим высокую чёткость и насыщенность изображения. За глубокое и объемное звуковое сопровождение отвечает встроенная аудиосистема из четырех динамиков JBL, настроенная под Dolby Atmos. В линейке будет доступна версия с матовым экраном с антибликовым покрытием и сбалансированной контрастностью.

При весе менее 600 граммов и толщине корпуса, не превышающей 6,20 мм, планшет имеет аккумулятор ёмкостью 10200 мА·ч, который обеспечивает длительное время автономной работы в течение всего дня, а также поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Планшет будет доступен в трех цветовых вариантах корпуса: темно-сером (Luna Grey), светло-сером (Cloud Grey) и мятном (Jelly Mint).

IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11)

IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11) создан для тех, кому важны и производительность, и портативность. Сочетая возможности процессоров Intel Core Ultra с тонким, ультралёгким корпусом из металла, этот ноутбук обеспечивает повседневную продуктивность в любом месте. Встроенное ИИ‑ускорение помогает оптимизировать эффективность и адаптироваться к разным типам нагрузки, а интегрированные функции Copilot+ упрощают создание, структурирование и обобщение материалов.

Модель доступна с премиальным дисплеем WUXGA OLED или WQXGA IPS LCD с частотой 120 Гц, обеспечивающим чёткое и насыщенное изображение, а соотношение сторон 16:10 предоставляет больше вертикального пространства для чтения и создания контента. Аккумулятор ёмкостью 65 Вт·ч поддерживает до 20 часов непрерывной работы в режиме воспроизведения видео, а технология Rapid Charge Boost помогает минимизировать время простоя: 15 минут зарядки хватит для того, чтобы восполнить ресурс аккумулятора до 2 часов работы. Поддержка беспроводных стандартов подключения и три порта USB‑C позволяют легко подключать аксессуары и дополнительное оборудование.

Тонкий алюминиевый корпус делает устройство прочным, не добавляя ему лишнего объёма: толщина профиля в самом тонком месте — всего 11,9 мм, а вес — 1,15 кг.

Камера FHD IR с продвинутой системой распознавания лица для быстрого и защищённого входа в систему позволяет быстро включить компьютер и сразу переходить к работе. Встроенная механическая шторка закрывает объектив, обеспечивая мгновенную приватность без ущерба для функциональности, когда камеру нужно снова включить.

Lenovo Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition

Lenovo Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition — новое устройство в экосистеме Yoga. Разработанная в сотрудничестве с производителем премиальных периферийных устройств AngryMiao, эта клавиатура ориентирована на создателей контента и любителей механических клавиатур, которым нужен инструмент, способный стать центральным элементом рабочего пространства. Конструкция клавиатуры обеспечивает высокую стабильность и контроль акустики, снижая отвлекающие факторы и поддерживая длительные сессии набора текста или творчества. Клавиатура имеет функциональность, отвечающую потребностям креаторов. Так, одной из ключевых ее конструктивных особенностей является круглый манипулятор в правом верхнем углу корпуса. Он позволяет создателям аудио‑ и видеоконтента легко управлять таймлайном в редакторах, ускоряя процесс монтажа и обеспечивая более точный отклик на манипуляции пользователя по сравнению с мышью.

Для бесшовного подключения к экосистеме устройств Yoga клавиатура оснащена соответствующей клавишей, которая одним нажатием позволяет синхронизировать управление с Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11) и монитором Yoga Pro 27UD‑10, переключать аудиоканалы, отправлять звук на ноутбук или монитор или вывести воспроизведение сразу на всех двенадцати динамиках обоих устройств.

Дизайн клавиатуры органично дополняет узнаваемый стиль устройств экосистемы Yoga. Алюминиевый корпус весом 2,6 кг эффективно гасит вибрации, благодаря чему звук нажатий клавиш остаётся тихим. Полупрозрачная верхняя панель пропускает индивидуально настраиваемую RGB‑подсветку, добавляя рабочему пространству выразительности и творческой эстетики.

Пара полнофункциональных USB‑C‑портов расширяет возможности подключения и передачи данных между устройствами, снижая количество пауз в работе для переключения между инструментами или рабочими конфигурациями.

Монитор Lenovo L16

Портативный монитор Lenovo L16 идеально подходит для расширения рабочего пространства, создания контента, развлечений, обучения или многозадачности в дороге. Лёгкая, ультратонкая конструкция и широкий диапазон регулировки угла обзора от 0 до 90 градусов делают этот 16‑дюймовый дисплей 16:10 FHD IPS удобным для транспортировки в сумке и быстрым в установке для работы практически в любых условиях. Яркость экрана — 300 нит, что обеспечивает хорошую видимость в разных сценариях использования.

Два порта USB‑C с поддержкой сквозной зарядки мощностью до 65 Вт позволяют заряжать ноутбук через монитор, освобождая порты основного устройства для других периферийных подключений.

Прототип AI Work Companion

Концепт AI Work Companion объединяет возможности искусственного интеллекта в форм-факторе настольных часов. Визуальный интерфейс в виде «облачка мыслей» активирует ИИ для синхронизации задач и расписаний со всех устройств пользователя. Устройство также предлагает рекомендации по перерывам в работе и отслеживает время, проведенное пользователем перед экраном, помогая предотвращать выгорание.

Назначение AI Work Companion выходит за рамки чистой продуктивности — он создан для формирования и поддержания здорового рабочего ритма. Устройство взаимодействует с пользователем в игровой, лёгкой манере и подводит итоги недели, отмечая выполненные задачи в виде небольшого отчёта с ачивками.

Концепт Lenovo AI Work Companion также оснащён встроенным хабом портов с поддержкой высокоскоростной зарядки, что позволяет питать подключённые устройства и одновременно уменьшать беспорядок на рабочем столе. Кроме того, устройство имеет программируемые кнопки, которые можно настроить под индивидуальные предпочтения пользователя.

Legion Tab (8.8″, 5)

Legion Tab (8.8”, 5) — это игровой планшет для тех, кому нужен максимально мощный мобильный девайс, способный справляться с самыми требовательными играми. Его 8,8‑дюймовый 3K‑дисплей с частотой 165 Гц и яркостью до 600 нит обеспечивает чёткую картинку даже при игровых сериях на открытом воздухе. Планшет работает на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform и оснащен до 16 ГБ сверхбыстрой памяти 10667 Мбит/с, обеспечивающей баланс высокой производительности и энергоэффективности, что позволяет максимально использовать потенциал аккумулятора в 9000 мА·ч. Объём встроенного хранилища достигает 512 ГБ, что даёт возможность хранить на устройстве большую библиотеку игр. Его впечатляющая производительность остаётся стабильной благодаря обновлённой системе охлаждения Legion Coldfront Vapor, которая на 32% более эффективно отводит тепло по сравнению с предыдущим поколением Legion Tab.

Встроенное ПО Lenovo AI Engine+ использует ИИ для оптимизации звука и шумоподавления для более чётких голосовых чатов в напряжённых игровых баталиях, движок также регулирует чувствительность сенсорного ввода на основе анализа игровых сцен.

Вес планшета — всего 360 граммов, а встроенные USB‑C‑порты поддерживают одновременную зарядку и подключение периферийных устройств. Модель доступна в цветах черном (Eclipse Black), белом (Glacier White) и зеленом (Surge).

Legion 7a (15”, 11)

Legion 7a (15”, 11) — первый игровой ноутбук Lenovo Legion с унифицированной архитектурой памяти, что обеспечивает непревзойдённую мощность и производительность при сохранении высокой энергоэффективности без подключения к источнику питания. Благодаря встроенным графическим ядрам Radeon в процессорах AMD Ryzen AI Max+ Series устройство обеспечивает плавный, отзывчивый игровой процесс и бесперебойную поддержку многозадачности без необходимости в дискретной видеокарте. Legion 7a предлагает уровень производительности флагманского класса в ультратонком алюминиевом корпусе цвета Nebula, при этом вес ноутбука составляет всего 1,65 кг.

Впечатляющий 15,3‑дюймовый дисплей PureSight OLED обеспечивает глубокий контраст, насыщенные цвета и плавность изображения в каждом кадре. Как и в других устройствах Lenovo Legion, встроенное ПО Lenovo AI Engine+ оптимизирует производительность, тепловой режим и энергоэффективность в реальном времени, максимизируя скорость и время автономной работы.

Также в рамках MWC 2026 Lenovo анонсировала следующие устройства: