Samsung 1 nm çiplərə hazırlaşır: texnologiyada növbəti sıçrayış

Samsung artıq gələcəyin prosessorları üzərində işləyir. Cənubi Koreya mənbələrinin məlumatına görə, şirkət 1 nanometr texprosesinə əsaslanan çiplərin hazırlanması üçün texnologiya və alətlər üzərində aktiv şəkildə tədqiqat aparır.
Lakin bu inqilabi addım yaxın zamanda reallaşmayacaq. Planlara əsasən, daxili araşdırmalar 2030-cu ilə qədər tamamlanacaq, 1 nm texnologiyasının kütləvi istehsalı isə yalnız 2031-ci ildə başlayacaq.
2 nm-dən 1 nm-ə keçid sənaye üçün son dərəcə çətin hesab olunur. Bu baryeri aşmaq üçün Samsung yeni Fork Sheet architecture adlı arxitekturadan istifadə etməyi planlaşdırır. Bu yanaşma tranzistorlar arasında izolyasiyaedici “divar” əlavə etməklə onların daha sıx yerləşdirilməsinə imkan verir — yəni çipin ölçüsü böyümədən performans artır.
Hazırda şirkətin 2 nm həlləri Gate-All-Around (GAA) texnologiyasına əsaslanır. Bu sistemdə elektrik cərəyanı tranzistor kanalını bütün tərəflərdən əhatə edir və enerji səmərəliliyini artırır. Lakin daha da kiçilmək üçün bu yanaşma artıq kifayət etmir və Fork Sheet növbəti mərhələ kimi nəzərdən keçirilir.
Bununla yanaşı, Samsung mövcud texnologiyalarla bağlı problemlərlə də üzləşir. Məsələn, Exynos 2600 prosessorunun yüksək enerji istehlakı barədə məlumatlar yayılıb ki, bu da cihazların batareya ömrünə birbaşa təsir edir.