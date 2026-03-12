QNAP получила награду журнала Cloud Computing за лучшие решения в области резервного копирования и аварийного восстановления данных за 2025 год

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня объявила о том, глобальная медиакомпания TMC назвала myQNAPcloud One лауреатом премии, присуждаемой журналом Cloud Computing за лучшие решения в области резервного копирования и аварийного восстановления данных за 2025 год.

Премия Cloud Computing Backup and Disaster Recovery Award присуждается технологиям и поставщикам, создавшим облачные решения, которые позволяют предприятиям малого и крупного бизнеса оставаться активными и продуктивными даже в самых сложных условиях, минимизируя потери в бизнесе.

myQNAPcloud One обеспечивает универсальные возможности облачного хранения, объединяя myQNAPcloud Storage, разработанное специально для резервного копирования на NAS, с myQNAPcloud Object, сервисом объектного хранения, совместимым с S3. Эта унифицированная архитектура позволяет пользователям поддерживать критически важные операции, обеспечивая быстрое восстановление и бесперебойную работу. Кроме того, она позволяет гибко использовать выделенную емкость хранилища в обоих сервисах в зависимости от фактических потребностей, устраняя необходимость в отдельных подписках.

«Для нас большая честь получить это признание от журнала Cloud Computing. С помощью myQNAPcloud One мы стремились упростить процесс резервного копирования в гибридном облаке для наших пользователей, — сказала Вивиан Луо (Vivian Luo), менеджер по продуктам QNAP. — В эпоху, когда угрозы программ-вымогателей широко распространены, предоставление решения, обеспечивающего неизменность данных и бесперебойное аварийное восстановление непосредственно из интерфейса NAS, имеет решающее значение для поддержания непрерывности бизнеса».

«Журнал Cloud Computing с гордостью объявляет о присуждении myQNAPcloud One награды Cloud Computing Backup and Disaster Recovery Award за выдающиеся достижения в области облачных вычислительных технологий, — заявил Рич Техрани (Rich Tehrani), генеральный директор TMC. — Компания QNAP удостоена этой награды за внедрение инноваций на рынок и использование новейших технологических тенденций».

Отметим, что myQNAPcloud One предлагает гибкие варианты подписки, начиная с ежемесячных планов от 8,39 доллара США в месяц за 1 ТБ хранилища. Выбрав годовой план, пользователи могут сэкономить до 18%, при этом фактическая ежемесячная стоимость начинается примерно с 6,99 доллара США за 1 ТБ. Для получения более подробной информации посетите: https://www.qnap.com/go/software/myqnapcloud-one