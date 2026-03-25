Qatlana bilən iPhone-un əsas üstünlüyü açıqlandı

İnsayder Digital Chat Station ilk qatlana bilən Apple smartfonu ilə bağlı yeni detalları bölüşüb. Məlumata görə, cihazın ekranındakı ən böyük yenilik qat izinin demək olar ki, görünməz olması olacaq.
Bildirilir ki, Apple bu nəticəyə xüsusi ekran konstruksiyası sayəsində nail olacaq. Displey iki şüşə qatından — UTG və UFG — ibarət olacaq və onların arasında elastik matris yerləşdiriləcək. Bu quruluş sayəsində ekran birbaşa menteşə mexanizminə toxunmayacaq.
Belə yanaşma qat yerində deformasiya riskini azaldır, klassik “qırış” effektinin qarşısını alır və uzunmüddətli istifadəni daha etibarlı edir.
Bundan əlavə, Apple-ın «özünü bərpa edən örtük» texnologiyasından istifadə edəcəyi də iddia olunur. Oxşar həll daha əvvəl OPPO tərəfindən Find N6 modelində tətbiq edilib.