Новая эра дистанционного банкинга: SİMA как единое цифровое решение

Согласно изменениям, внесённым Центральным банком Азербайджанской Республики в Правила дистанционного открытия счетов, с сегодняшнего дня дистанционное открытие банковских счетов будет возможно только с использованием усиленной электронной подписи. Это нововведение требует от финансовых учреждений внедрения новых подходов к процессам дистанционной идентификации и аутентификации клиентов.

В этих условиях Платформа цифровых решений SİMA выступает оптимальным и эффективным решением для всех финансовых учреждений, включая банки. С введением новых правил финансовые организации могут осуществлять дистанционную идентификацию клиентов различными способами, и SİMA предлагает подходящие решения для каждого из этих процессов.

Идентификация пользователей по фотографии возможна с помощью продукта “SİMA KYC”. Идентификация на основе видеозаписи или видеозвонка обеспечивается одноимёнными решениями платформы “SİMA KYC”. Такой подход позволяет финансовым учреждениям безопасно и гибко организовать идентификацию клиентов.

В целом, процессы дистанционной идентификации и аутентификации можно реализовать на единой платформе, без необходимости использования отдельных ресурсов, благодаря внедрению цифровой подписи SİMA. «SİMA İmza» объединяет биометрическую идентификацию и усиленную электронную подпись в рамках единого решения, обеспечивая полное соответствие требованиям новых Правил. Такой подход способствует повышению безопасности банковских операций и делает предоставление услуг более быстрым и удобным.

О «SİMA İmza»

Платформа цифровых решений SİMA разработана ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding.

Для получения цифровой подписи SİMA, не требуется посещать центр обслуживания клиентов или использовать физический носитель. Достаточно установить на смартфон мобильное приложение «SİMA İmza» и пройти регистрацию.

Для граждан использование электронной подписи является полностью бесплатным.