Apple представила наушники AirPods Max 2 с улучшенным шумоподавлением

Компания Apple представила второе поколение полноразмерных наушников AirPods Max. Дизайн новинки практически не изменился по сравнению с наушниками первого поколения, выпущенных в 2020 году. Главным изменением AirPods Max 2 стал чип Apple H2, который позволил реализовать несколько новых функций, а также улучшенное шумоподавление (ANC).

По заявлению Apple, AirPods Max 2 обеспечивают в 1,5 раза более эффективное шумоподавление по сравнению с оригинальными AirPods Max. Новые алгоритмы обработки звука анализируют окружающий шум и теперь эффективно глушат, например, звук самолетных двигателей или поездов, а режим прозрачности стал более естественным.

Чип H2 также обеспечивает работу новых функций: Live Translation — встроенного синхронного перевода и режима Conversation Awareness (распознавание разговора), который автоматически включает прозрачный режим и приглушает музыку, когда пользователь начинает говорить. За улучшение качества звучания отвечает новый HDR-усилитель, расширяющий динамический диапазон. Заявлена сниженная задержка по Bluetooth и поддержка Hi-Fi аудио (24 бита/48 kHz) при проводном подключении через кабель USB-C. Как и другие современные модели наушников Apple, AirPods Max 2 поддерживают персонализированное пространственное аудио с отслеживанием положения головы.

Автономность осталась той же: 20 часов работы с включенным активным шумоподавлением. Энергосберегающий режим по-прежнему активируется только тогда, когда наушники помещаются в фирменный комплектный чехол. Управление осуществляется с помощью колесика Digital Crown, а кнопка включения/выключения на корпусе физически отсутствует. Кроме того, с помощью Digital Crown можно управлять камерой на iPhone или iPad. Также заявлена запись звука студийного качества, что может быть полезно для подкастеров и создателей контента (будет работать только в некоторых странах).

Цена Apple AirPods Max 2 составляет $549, предзаказ стартует 25 марта, а в продажу модель поступит в начале апреля. Наушники будут предложены в пяти цветах: синем, фиолетовом, бежевом, оранжевом и черном.