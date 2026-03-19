20 марта, 2026
Mozilla представила нового маскота браузера Firefox

Mozilla Firefox Kit

Компания Mozilla представила нового маскота Kit браузера Firefox, который призван стать визуальным компаньоном для пользователей в новую эпоху развития интернета.

Mozilla Firefox Kit

Маскот сопровождает пользователя в браузере и за его пределами, подчеркивая дружелюбный и современный образ продукта. В браузере Kit появляется на экране регистрации при первой загрузке Firefox, во всплывающих окнах или подтверждениях при изменении настроек. Но чаще всего маскота можно увидеть в рекламных продуктах компании, блогах или соцсетях. Задача персонажа — ненавязчиво напоминать, что браузер Firefox создан и работает в первую очередь для пользователя.

Кит не является чат-ботом или помощником на базе искусственного интеллекта, это просто новое лицо браузера. Над образом персонажа работали креативное агентство JKR и иллюстратор Марко Пальмиери.

Внешне это гибрид лисы и красной панды с «огненным» характером — отсылка к фирменному стилю Firefox. Дизайнеры стремились создать выразительный образ, поэтому Кит лишен рта, а все эмоции передаются через взгляд, осанку и движения хвоста. Большой хвост стал ключевым элементом персонажа. Это полностью визуальный элемент, нарисованный людьми без использования нейросетей. По словам авторов, финальный дизайн складывался из 100 мелких деталей, чтобы максимально соответствовать духу браузера.

