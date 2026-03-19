OpenAI выпустила компактные модели GPT-5.4 mini и nano для быстрых вычислений

Компания OpenAI объявила о выпуске новых компактных ИИ-моделей — GPT-5.4 mini и GPT-5.4 nano, предназначенных для быстрых вычислений, в том числе для управления субагентами ИИ. Обе модели располагают многими возможностями полноразмерной GPT-5.4 и предлагают более высокую производительность.

GPT‑5.4 mini значительно превосходит GPT‑5 mini в написании кода, логических рассуждениях, мультимодальном анализе и работе с инструментами, работая при этом более чем в 2 раза быстрее. В ряде тестов, включая SWE-Bench Pro и OSWorld-Verified, она приближается к показателям производительности полноразмерной модели GPT‑5.4, что делает ее одним из самых сбалансированных вариантов на рынке. Модель получила контекстное окно в 400 тыс. токенов — она уже доступна в API, в Codex и ChatGPT. Стоимость в API составляет $0,75 за 1 млн. входных токенов и $4,5 за 1 млн. выходных токенов.

GPT‑5.4 nano — самая компактная и доступная версия GPT‑5.4 для задач, где скорость и стоимость имеют решающее значение: классификация, обработка данных, ранжирование и работа вспомогательных ИИ-агентов. Модель доступна исключительно через API по цене $0,20 за 1 млн. входных и $1,25 за 1 млн. выходных токенов.