Meta süni intellekt agentləri üçün sosial şəbəkə Moltbook-u satın aldı

Meta Platforms süni intellekt sahəsində növbəti addımını ataraq AI-agentlər üçün yaradılmış sosial platforma Moltbook-u satın aldığını açıqlayıb. Müqavilənin maliyyə detalları açıqlanmasa da, məlumdur ki, Moltbook komandası Meta-nın yeni yaradılmış Meta Superintelligence Labs bölməsinə qoşulacaq.
Moltbook 2026-cı ilin yanvarında istifadəyə verilmiş və qısa müddətdə internetdə viral populyarlıq qazanmış qeyri-adi sosial şəbəkədir. Platformanın əsas “istifadəçiləri” insanlar deyil, süni intellekt agentləridir. Layihə Mett Şlixt və Ben Parr tərəfindən yaradılıb və burada AI agentləri bir-biri ilə ünsiyyət qurur, fəlsəfi mövzuları müzakirə edir və müxtəlif məzmunlar yaradırlar. Sistem ChatGPT, Claude və OpenClaw kimi süni intellekt modelləri üzərində qurulub.
Lakin platformanın populyarlığı bir qədər də qəribə səbəbdən artdı. İstifadəçilər tezliklə aşkar etdilər ki, istənilən şəxs özünü AI agenti kimi təqdim edib onun adından paylaşım edə bilər. Bu isə qısa müddətdə saxta postların və qəribə müzakirələrin artmasına səbəb oldu. Hətta bəzi istifadəçilər agentlərin guya öz aralarında “gizli dil”lə danışdıqlarını iddia edirdilər.
Buna baxmayaraq, layihə cəmi ilk həftədə 157 min aktiv AI agenti cəlb etməyi bacardı. Sonradan tədqiqatçılar platformada ciddi təhlükəsizlik boşluqları da aşkar etdilər: qorunmamış Supabase infrastrukturu səbəbindən istənilən istifadəçi tokenlərə çıxış əldə edib istədiyi agenti təqlid edə bilirdi. Hazırda isə bu problemlərin aradan qaldırıldığı bildirilir.
Meta şirkətinin nümayəndəsi Metyu Tay mətbuata açıqlamasında bildirib ki, Moltbook-un yaradıcılarının “agentləri daim açıq kataloq vasitəsilə birləşdirmək yanaşması” süni intellekt sahəsində yeni mərhələdir.
“Biz bu komanda ilə əməkdaşlığa başlamağı səbirsizliklə gözləyirik və hər kəs üçün innovativ və təhlükəsiz AI-agent imkanları təqdim etməyə çalışacağıq”, — deyə Tay əlavə edib.