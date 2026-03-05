Компания AzInTelecom представила свои цифровые решения на двух форумах — Фото

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, приняло участие в двух мероприятиях, посвящённых цифровизации бизнеса — «Инновационный Форум Comelson» и «Форум Развития Бухгалтеров».

28 февраля на «Инновационном Форуме Comelson» руководитель отдела маркетинга AzInTelecom Мурад Ахмедов рассказал о возможностях платформы цифровых решений SİMA. В течение форума на стенде компании участники смогли ближе познакомиться с новейшими цифровыми продуктами и обсудить возможности сотрудничества.

1 марта на «Форуме развития бухгалтеров», организованном совместно с «VM Group Academy», руководитель отдела продуктов и услуг AzInTelecom Тамерлан Машадихасанли в своём выступлении отметил вклад цифровизации в бизнес-процессы. Спикер форума Мурад Ахмедов также выступил с презентацией бизнес-решений «SİMA İmza», подробно рассказав о возможностях платформы и подчеркнув её ключевые преимущества для бухгалтеров. В форуме приняли участие более 200 бухгалтеров. Во время интерактивной сессии участники получили развёрнутые ответы на свои вопросы. Завершился форум лотереей, в ходе которой пять участников получили специальные подарки.

Оба мероприятия стали для AzInTelecom успешной площадкой для прямого взаимодействия с бизнес-сообществами, обмена инновационными подходами и расширения экосистемы цифровой подписи.