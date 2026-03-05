OpenAI proqramçılar üçün öz “kitabxanasını” hazırlayır

OpenAI proqram kodunun yerləşdirilməsi və saxlanılması üçün yeni platforma üzərində işləyir. Bu barədə The Information nəşri layihə ilə tanış mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, ideya OpenAI mühəndislərinin son dövrlərdə GitHub-un işində artan nasazlıqlarla üzləşməsindən sonra formalaşıb. Xatırladaq ki, GitHub Microsoft-a məxsusdur və dünya üzrə ən böyük kod hostinq platforması hesab olunur.
Əgər OpenAI öz platformasını istifadəyə versə, bu, təkcə texniki deyil, həm də strateji addım olacaq.
Hazırda layihə erkən inkişaf mərhələsindədir və istifadəyə verilməsi üçün bir neçə ay tələb oluna bilər. Şirkət daxilində platformanın ödənişli model əsasında təqdim edilməsi və OpenAI müştərilərinə təklif olunması müzakirə edilir.
Hələlik OpenAI, Microsoft və GitHub tərəfindən rəsmi açıqlama verilməyib.
Bu layihə reallaşarsa, OpenAI faktiki olaraq Microsoft ilə birbaşa rəqabətə girə bilər. Halbuki Microsoft OpenAI-nin ən böyük investorlarından biridir və şirkətdə ciddi paya malikdir.