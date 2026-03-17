Huawei Mate 80 Pro smartfonu artıq əl hərəkətlərinə uyğunlaşa bilir

Huawei yeni flaqman seriyası olan HUAWEI Mate 80 Pro ilə smartfon istifadəsində maraqlı yeniliyə imza atıb. Smart Grip adlı funksiya cihazın interfeysini istifadəçinin telefonu necə tutduğuna uyğun şəkildə avtomatik dəyişir.
Bu texnologiya real vaxtda istifadəçinin əl mövqeyini analiz edir və ekran elementlərini — məsələn, “cavab ver” və ya “rədd et” düymələrini — baş barmağa daha yaxın yerləşdirir. Beləliklə, istifadəçi artıq barmağını ekran boyunca uzatmaq məcburiyyətində qalmır — interfeys sözün əsl mənasında istifadəçiyə doğru “hərəkət edir”.
Smart Grip sistemi yan çərçivələrdə yerləşən kapasitif sensorlar və 3D dərinlik sensoru vasitəsilə işləyir. Telefon zəng və ya bildiriş aldıqda, cihaz hansı əlin istifadə edildiyini və baş barmağın yerini müəyyən edir, ardından isə interfeysi uyğun şəkildə dəyişir.
Sistem yalnız statik vəziyyətdə deyil, dinamik tutuş dəyişikliklərini də izləyir. İstifadəçi telefonu daha yuxarı və ya aşağı tutduqda interfeys dərhal yeni mövqeyə uyğunlaşır. Hətta cihaz istifadəçinin sağ və ya solaxay olduğunu da müəyyən edərək elementlərin yerləşimini avtomatik dəyişə bilir.
Bu funksiyanın işləməsi Kirin 9030 və Kirin 9030 Pro prosessorları üzərində qurulub. Bütün hesablamalar cihaz daxilində aparılır və sensor məlumatları saniyədə minlərlə dəfə analiz olunur.
Smart Grip funksiyası yalnız Mate 80 seriyası ilə məhdudlaşmır. Gələcəkdə bu texnologiyanın Huawei Mate X5, X6, X7, XT modelləri, həmçinin Pura X, Pocket 2, Mate 60/70 və nova 12/13/14 seriyalarında da istifadəyə veriləcəyi gözlənilir.