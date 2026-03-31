Huawei ağıllı saatlara təmassız ödəniş gətirdi: artıq saatla alış etmək mümkün olacaq

31 марта, 2026
Huawei Avropada istifadəçilər üçün yeni funksiyanı aktiv edib — artıq ağıllı saatlarla birbaşa ödəniş etmək mümkün olacaq. Bu yenilik Curve Pay vasitəsilə işləyir və istifadəçilərə kart çıxarmadan alış-veriş etməyə imkan yaradır.

Yeni funksiya Tap-to-Pay texnologiyasına əsaslanır. Yəni istifadəçi sadəcə saatını POS-terminala yaxınlaşdıraraq ödənişi tamamlaya bilər.

Dəstək bir neçə modelə şamil olunur: Huawei WATCH Ultimate 2; WATCH GT 6; WATCH GT 5; WATCH 5; WATCH FIT 4.

İstifadəçilər rəqəmsal pul kisəsində bir neçə kartı idarə edə və təmassız ödənişi dəstəkləyən terminallarda rahatlıqla əməliyyatlar apara biləcəklər.

Təhlükəsizlik məsələsi də diqqətdən kənarda qalmayıb. Saat əldən çıxarıldıqda avtomatik bloklanır və ödəniş üçün əlavə olaraq şifrə tələb olunur. Bu isə şəxsi məlumatların qorunmasını təmin edir.

Funksiyanı aktiv etmək üçün Curve Pay tətbiqini quraşdırmaq və saatla sinxronizasiya etmək kifayətdir.

Предыдущая статья
От “лоскутной” автоматизации к единой экосистеме Creatio — опыт трансформации клиентского сервиса Birmarket
Следующая статья
QNAP представляет управляемый коммутатор QSW-M7230-2X4F24T L3 Lite 100GbE
