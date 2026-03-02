Honor Apple ekosisteminə yaxınlaşır: yeni cihazlar platformalar arasındakı sərhədləri aradan qaldıracaq

Honor şirkəti açıqlayıb ki, Barselonada keçiriləcək Mobile World Congress 2026 sərgisində yalnız yeni cihazlarını nümayiş etdirməklə kifayətlənməyəcək. Brend eyni zamanda Apple texnikası ilə inteqrasiyanı genişləndirdiyini göstərərək fərqli əməliyyat sistemləri arasında keçidi daha rahat və praktik etməyi hədəfləyir.
Şirkətin fikrincə, istifadəçilər artıq bir ekosistemə bağlı qalmaq istəmir. Buna görə Honor cihazları müxtəlif platformalar arasında daha sərbəst işləməyə imkan verəcək və gündəlik istifadəni xeyli sadələşdirəcək.
Sərgidə Honor bir neçə əsas yeniliyini təqdim etməyə hazırlaşır. Bunlara möhkəm konstruksiyaya malik qatlanan smartfon Honor Magic V6, ultra nazik Honor MagicPad 4 planşeti və yeni nəsil Honor MagicBook Pro 14 noutbuku daxildir.
Honor-un əsas vurğusu fərqli brendlərə məxsus cihazlar arasında fayl ötürülməsinin asanlaşdırılmasıdır. Magic V6 smartfonu OneTap funksiyası vasitəsilə foto və videoları bir toxunuşla Mac və iPhone-a göndərə biləcək. MagicPad 4 isə iPhone ilə birbaşa fayl mübadiləsi aparacaq və eyni zamanda Mac üçün ikinci ekran kimi işləyə biləcək. Beləliklə, şirkət yalnız Apple ekosistemi daxilində mövcud olan AirDrop və Sidecar funksiyalarına alternativ təqdim edir.
Yeni MagicBook Pro 14 noutbuku da diqqətçəkən imkanlar əldə edib. Honor Share texnologiyası sayəsində şəkil və sənədləri iPhone və iPad-ə sürətlə ötürmək mümkün olacaq. Bundan əlavə, “Multi-Screen” rejimi smartfon interfeysini noutbuk ekranında açmağa və onu klaviatura ilə trackpad vasitəsilə idarə etməyə imkan verəcək — bu isə əvvəllər əsasən eyni ekosistem daxilində mümkün idi.
Təqdimatın 1 mart tarixində keçirilməsi planlaşdırılır. Honor-un digər sürprizləri arasında şirkətin ilk humanoid robotu və robotlaşdırılmış ştativ kamerası ilə təchiz ediləcək Honor Robot Phone smartfonunun da nümayişi gözlənilir.